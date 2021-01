Jared Leto révèle de nouveaux détails sur ‘Morbius’

Jared Leto a révélé que «Morbius»Le prochain film dans lequel il jouera, il prendra une vision terrifiante du genre de film de super-héros, mais ce sera toujours un film divertissant.

Après avoir vu sa première retardée en raison de la pandémie par le coronavirus jusqu’au 19 mars du 2019, «Morbius» Ce sera le deuxième film de la Univers des personnages Marvel par Sony Pictures, après la bande ‘Venin’ Protagonisée par Tom Hardy.







Bien que sa première se rapproche de plus en plus, peu de choses ont coulé sur l’intrigue principale de «Morbius». Jared Leto a récemment révélé que le film marquerait le début de la univers élargi de Homme araignée, montrant que la même chose « Homme araignée » pourrait apparaître dans certaines des nouvelles bandes de Sony.

«Morbius» suivra l’histoire des origines du personnage appelé le « Vampire vivant ». Le casting sera composé de Matt Smith, Tyrese Gibson, Jared Harris et Michael Keaton.

Maintenant, Leto a avancé de nouveaux détails du film, «c’est une histoire dans le style de Jekyll et HydeC’est vraiment grand et amusant et parfois un peu effrayant, ce qui est, je pense, différent pour le genre. Je suis surexcité. Ce devrait être un grand film de palomera ».

Malgré son arrivée prévue, la vérité est que le film n’a pas eu d’impact majeur avec sa première bande-annonce projetée, cependant, il faudra attendre sa première pour savoir si l’univers de Homme araignée prend une nouvelle tournure pour le mieux.