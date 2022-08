Jared Leto rejoint le manoir hanté de Disney

Disney

Haunted Mansion est le nouveau projet Disney basé sur l’attraction d’un de ses parcs et ajoute le talentueux Jared Leto à son casting. Attention!

© GettyJared Leto

Maison hantée est un projet de Disney basé sur l’une des attractions les plus populaires de son parc d’attractions et entend atteindre le même degré de succès que The House of the Mouse obtenu avec la franchise Pirates des Caraïbes dirigé par Johnny Depp. Dans cet esprit, le casting de ce nouveau film est vraiment impressionnant et ajoute désormais un nom qui lui est propre et qui a son propre poids spécifique : Jared Leto.

L’acteur sort d’une série de rôles dans lesquels les critiques n’ont pas été très bonnes avec Jared. Est-ce qu’on s’en souvient un peu ? Il a été puni pour sa version du joker dans le film escouade suicidebien qu’ils disent qu’il y a un « coupe du réalisateur » de cette bande où il a une plus grande importance. Les critiques l’ont également reporté avec sa participation à Maison Gucci Oui Morbius. Ce dernier est devenu un bastion des mèmes Internet !

euh a annoncé que Jared Leto jouera Le fantôme de la boîte à chapeauun personnage qui apparaît à divers moments de l’attraction, tandis que Jamie Lee Curtis prêtera son humanité à madame leotale médium dont la tête apparaît dans la boule de cristal emblématique de ce jeu populaire de Disney qui semble ne pas abandonner et aller à tout dans l’industrie cinématographique.

Un casting de luxe pour Disney

Maison hantée raconte l’histoire d’une femme et de son fils de 9 ans qui emménagent dans un manoir où ils vont vivre des expériences paranormales puis ils vont chercher l’aide de différents personnages comme un prêtre, qui en même temps communique avec un ancien scientifique devenu expert de ces situations, un médium qui leur donnera aussi un coup de main au même titre qu’un historien dérangé.

Dans le passé, il y avait un film infructueux basé sur l’attraction dirigée par Eddie Murphy en 2003. Disney qui a entre les acteurs de Maison hantée Jared Leto, lauréat d’un Oscar, ainsi qu’un casting rempli de noms propres de marque au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

qui jouera Maison hantée? Rosario Dawson, Owen Wilson, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish et Danny DeVito rejoignent Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans ce qui pourrait signifier l’une des grandes productions de l’année prochaine car le film sortira en salles le 10 mars à partir de 2023 et aura Justin Siemens dans le fauteuil du réalisateur.

