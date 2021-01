Jared Leto peut voir un Morbius Vs. Blade MCU Crossover se produisant dans le futur

Morbius, avec Jared Leto, est le résultat du nouvel accord entre Marvel Studios et Sony qui permet à l’anti-héros de faire partie du Homme araignée univers, quelque chose que le teaser du film en 2020 a déjà établi. Non seulement avons-nous vu Adrian Toomes de Michael Keaton dans le teaser, mais nous avons également été témoins de graffitis sur les murs qualifiant Spider-Man de « meurtrier », ce qui place Morbius après les événements de Spider-Man: loin de chez soi où Peter Parker a contrecarré les plans diaboliques de Mysterio mais s’est retrouvé avec son identité exposée et l’étiquette d’un meurtrier. Mais cela signifie-t-il que d’autres films Marvel comme le prochain film de Mahershala Ali Lame peut également croiser avec Morbius A l’avenir? Eh bien, Jared Leto peut déjà le voir se produire!

La prochaine aventure de Sony Pictures mettra en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un personnage qui a été introduit pour la première fois en 1971. L’incroyable homme-araignée # 101. Tout comme les nombreux scientifiques brillants mais vains que nous avons rencontrés dans le Spider-Verse, Morbius a expérimenté sur lui-même pour guérir sa maladie mortelle du sang mais a fini par devenir un « vampire vivant » avec une force surhumaine, une guérison améliorée et une dangereuse soif de sang humain .

« En fait, je joue presque un vampire dans un nouveau film que je sors appelé Morbius. C’est un personnage de Marvel, et ils l’appellent un vampire ‘vivant’, donc ce n’est pas vraiment un vampire mais c’est un peu un super-quelque chose, » Leto m’a dit. « C’est donc très amusant. »

L’étrange état vampirique de Morbius en fait un nom par défaut sur Eric Brooks, alias la liste morte de Blade, qui a pour mission d’éradiquer les vampires. Maintenant que Marvel Studios et Sony Pictures sont … eh bien, encore une fois amis, est-il possible que le super-héros chasseur de vampires et l’anti-héros soient ensemble dans un film? Jared Leto a une réponse optimiste.

« C’est une bonne question, et je pourrais voir que cela se produira dans le futur. Je pourrais voir cela arriver, ouais. »

Dans les bandes dessinées, Lame est né en tant qu’hybride vampire-humain qui a tué des vampires. Ses croisades tout au long de sa vie l’ont souvent opposé à Morbius et il a même été mordu par le vampire vivant une fois, ce qui l’a transformé en un Daywalker avec les pouvoirs d’un vampire mais aucune de ses faiblesses. Il aurait été tout à fait logique de pousser l’existence du vampire dans le MCU avec Morbius. Mais comme nous le savons, toute nouvelle information sur Mahershala Ali Lame est plutôt rare.

Tout ce que nous savons depuis l’annonce surprenante de Kevin Feige à propos d’Ali jouant le demi-vampire badass dans Marvel Studios ‘ Lame est que le redémarrage ne fera pas partie de la phase IV du MCU et sera plutôt inclus dans sa cinquième phase. Même lors de la récente Journée des investisseurs Disney, aucune autre information n’a été divulguée sur les progrès du film à part Feige assurant qu’ils «vont de l’avant» avec Lame.

Mais peu importe quand Lame est libéré, il est hautement plausible que Morbius inclura une forme d’oeuf de Pâques faisant allusion à la présence imminente d’Eric Brooks ou peut-être que la scène de post-crédits agira comme une porte dérobée vers le film Marvel très attendu, mettant ainsi en place de futurs projets qui verront le vampire vivant et Blade s’affronter à l’écran ! Vous pouvez consulter l’intégralité du clip ici. Les images principales proviennent de @jackson_caspersz sur Instargram.

