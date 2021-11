Jared Leto parle du matériel suivant pour 30 Seconds To Mars

La forte présence de Jared Leto sur grand écran (et son Oscar en tant que « Supporting Actor » dans « Dallas Buyers Club ») pourrait faire oublier qu’il a aussi une carrière musicale prolifique grâce au groupe de rock alternatif « 30 Seconds To Mars ”, à partir de laquelle nous pourrions très bientôt avoir des nouvelles de leur nouveau matériel.

Leto est actuellement en pleine promotion de « House of Gucci », le nouveau film réalisé par Ridley Scott dans lequel il incarne Paolo Gucci, créateur de mode et cousin de Maurizio Gucci (Adam Driver), le mari de Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

Lors d’une récente interview avec NME, Jared Leto a parlé un peu de la bande originale du film, qui se concentre principalement sur la musique des années 70 et 80, avec des artistes comme George Michael, Blondie ou Eurythmics. L’acteur note que l’écoute des tubes italiens de l’époque a servi de source d’inspiration.

« Il y a beaucoup de ces sons qui sont définitivement sur le nouvel album. Mon premier instrument était un Roland Juno 106, qui est un synthétiseur des années 80. J’ai vraiment apprécié cet instrument et ces sons sont tellement nostalgiques », a déclaré Leto, qui assure que les rythmes typiques de cette décennie sont déjà gravés dans son esprit et le transportent dans les films avec lesquels il a grandi.

L’acteur assure que 30 Seconds To Mars compte actuellement environ 200 chansons écrites. « Donc, nous avons tellement de chansons maintenant. Nous avons vraiment profité de ce temps de confinement et nous nous sommes penchés pour commencer à écrire. »

Ce nouvel album serait le premier que Leto et compagnie présentent au public depuis « America », leur cinquième album studio, en 2018. Le chanteur assure que lui et le reste du groupe attendent l’occasion parfaite pour le sortir. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une possibilité d’espérer une collaboration avec Lady Gaga, il a simplement répondu « Ce serait amusant. J’ai déjà dansé avec elle et ça me suffit ».