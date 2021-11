Jared Leto parle de son comportement sur le tournage de « Suicide Squad »

Quelques années se sont écoulées depuis que « Suicide Squad », un film tristement célèbre réalisé par David Ayer, dans lequel l’univers DC a été confronté à un énorme revers dû à la forte intervention de Warner Bros lors de son édition, est sorti en salles. changement dans le ton général de son histoire.

L’un des éléments qui a le plus souffert a été la participation de Jared Leto en tant que « Le Joker », un personnage qui était pratiquement coupé du film et dont on ne pouvait voir que de petites séquences qui n’ont pas vraiment beaucoup contribué au développement du film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Last Night In Soho » : le scénariste défend le dernier rebondissement de l’intrigue

Même avec l’absence évidente de séquences de personnages dans le film, depuis des années, il y a eu des rumeurs sur la manière étrange dont Jared Leto est resté dans le personnage pendant la production, à commencer par quelques cadeaux curieux que l’acteur a offerts à ses collègues membres de la distribution. , qui irait de rats morts, de préservatifs usagés ou de jouets sexuels.

Dans une récente conversation avec Entertainment Weekly, Leto a souligné que toutes ces histoires se sont en fait produites sur un ton de plaisanterie. « N’importe lequel de ces petits cadeaux qui ont été offerts l’a été dans un esprit de plaisir et d’aventure et a été accueilli avec des rires, du plaisir et de l’aventure », a déclaré l’acteur.

Tout est filmé ! Ils ont tout filmé. Les gens ont ri. Nous étions juste en train de rire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul Rudd désigne Ghostbusters: Afterlife comme la suite parfaite

Jared Leto ajoute que les seuls cadeaux qu’il a réellement offerts à Margot Robbie étaient des muffins. «Je pense que je lui ai donné une souris et d’autres ont reçu des cadeaux que vous recevriez dans le cadre d’une blague lors d’une fête. Je joue un gars nommé Joker (joker), c’est bien de faire des farces. Rien n’a jamais franchi une ligne et c’est aux autres internautes de créer ces lignes ».

Jared Leto conclut qu’il est un artiste et qu’en fin de compte, il ne se soucie pas si quelqu’un n’aime pas quelque chose de risqué qu’il a pu faire pendant son travail. Son retour à travers « Zack Snyder’s Justice League » aurait fait une impression vraiment positive sur les fans. Cependant, rien n’indique que l’acteur revienne à nouveau dans la franchise de films DC.