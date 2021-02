Jared Leto ne peut pas attendre qu’Al Pacino joue son père dans Gucci

Le prochain drame biographique du réalisateur Ridley Scott, Gucci, a amassé le genre de distribution qui vous laissera voir des étoiles. L’un de ces membres est l’acteur oscarisé Jared Leto, qui a récemment discuté du calendrier de production du film, tout en révélant son enthousiasme face à la perspective d’un autre acteur oscarisé Al Pacino jouant son père.

« Nous n’avons pas encore commencé à tourner, donc nous sommes juste dans la phase de préparation. Je pense que nous commençons dans environ 40 jours en Italie, donc oui, excitant et intéressant. Ridley Scott est l’un de mes réalisateurs préférés, et Al Pacino joue mon père. Donc c’est une autre amusante. «

Jared Leto et Al Pacino en tant que père et fils est sûr d’être un délice cinématographique et entraînera sans aucun doute le genre de performances puissantes vers lesquelles l’Académie se précipite. Gucci sera dirigée par Lady Gaga, l’actrice devant être rejointe par Adam Driver, nominé aux Oscars, Jared Leto, Al Pacino et Jeremy Irons, qui a récemment remplacé Robert De Niro. Jack Huston et Reeve Carney sont également en pourparlers pour comparaître.

Gucci est une gracieuseté de MGM et Gladiateur réalisateur Ridley Scott et sera basé sur le livre La maison Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité par Sara Gay Forden. L’adaptation est scénarisée par Roberto Bentivegna et sera produite par Scott avec Scott Free Productions, Giannina Scott et Kevin Walsh.

Dans sa première apparition sur grand écran depuis qu’elle a joué dans Bradley Cooper’s Awards-darling Une star est née en 2018, Lady Gaga jouera dans Gucci comme Patrizia Reggiani, l’ex-épouse de Maurizio Gucci (Irons), qui a été jugée et reconnue coupable d’avoir orchestré son assassinat sur les marches de son bureau en 1995. Le procès a fait sensation dans les médias, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants , Gucci avait décidé de quitter Reggiani pour une autre femme. Pendant ce temps, Reggiani a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

L’histoire extrêmement dramatique de la vie réelle est un projet recherché depuis sa conception, Netflix et d’autres plateformes de streaming se battant pour travailler avec le réalisateur Ridley Scott pour faire tourner le film. En fin de compte, Scott a choisi de travailler avec MGM en raison des éléments théâtraux du film. Giannina Scott produira le film avec son mari Ridley à travers la bannière Scott Free du couple et a déjà discuté de combien Gucci signifie pour elle et Scott. «Ce projet a longtemps été un travail d’amour pour Ridley et moi», a-t-elle déclaré à propos du film. « L’histoire est si épique, les enjeux si élevés et les personnages si richement dessinés que nous étions déterminés à la diffuser sur grand écran. Dire que nous sommes ravis de faire équipe avec Mike De Luca et son brillant groupe de films à la MGM est un euphémisme. Nous avons hâte de voir cela prendre vie l’année prochaine. «

Gucci n’a actuellement pas de date de sortie, bien que MGM et Ridley Scott visent à ouvrir le film dans les salles en novembre de l’année prochaine. Situation globale le permettant, bien sûr. Cela nous vient de Variety.

Sujets: Gucci