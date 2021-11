Jared Leto met les pendules à l’heure sur ces cadeaux bizarres du casting de Suicide Squad

Il n’y a pas si longtemps, Jared Leto a joué à son tour le Joker, après avoir marqué le rôle dans le film de David Ayer. Escouade Suicide en 2016. À l’époque, il y avait eu des rapports selon lesquels Leto devenait plus dans le personnage en tirant des blagues sur ses co-stars en leur offrant divers cadeaux de bâillon. Cette grande partie de l’histoire que Leto dit est vraie, mais il a le sentiment que le reste a déraillé depuis sa mise en ligne.

Jared Leto a ouvert un peu plus sur la question dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly. Il insiste sur le fait que l’histoire a été démesurée et qu’il n’avait offert que quelques cadeaux par « amusement » aux autres, ajoutant que tout le monde était tout sourire en les recevant. Cela semble faire référence aux rumeurs selon lesquelles les autres acteurs n’étaient pas satisfaits des singeries de Leto sur le plateau, sa méthode d’acteur pour le Joker allant un peu trop loin.

« N’importe lequel des rares cadeaux jamais offerts l’a été dans un esprit d’amusement et d’aventure et a été reçu dans le rire, l’amusement et l’aventure. Tout est filmé ! Ils ont tout filmé ! Les gens mouraient. Nous étions juste en train de faire une gaffe. Les seuls cadeaux que j’ai jamais offerts à Margot étaient des cupcakes. Je pense que je lui ai donné une souris, et certains des autres gars ont reçu des cadeaux que l’on obtiendrait pour plaisanter lors d’une fête. «