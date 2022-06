Jared Leto garde la porte ouverte pour les retours de Morbius et Joker

Jared Leto a passé du temps dans le monde des films de bandes dessinées, à la fois avec Marvel et DC, mais on ne sait pas encore si nous le reverrons un jour dans l’un de ces rôles. Il est notamment apparu dans le rôle du Joker dans David Ayer Escouade suicide, qui était à l’origine destiné à engendrer un film dérivé axé sur le Joker de Leto et Harley Quinn de Margot Robbie. Apparemment, ces plans ont été abandonnés lorsque Escouade suicide a reçu des critiques négatives et n’a pas répondu aux attentes du box-office.

Bien sûr, Leto a eu l’opportunité de reprendre ce rôle, grâce à Zack Snyder. Il fait une apparition inattendue dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyderune coupe de quatre heures de Ligue des Justiciers qui présentait des scènes nouvelles, alternatives et étendues. Les dirigeants de Warner Bros. ont depuis déclaré que La Ligue des Justiciers de Zack Snyder était unique et il n’est pas prévu de développer d’autres films avec Snyder, laissant l’avenir du Joker de Leto incertain.

FILM VIDÉO DU JOUR

Plus récemment, Leto a joué dans Morbiusun film qui fait partie de l’univers Marvel de Sony aux côtés du Venin films et à venir Kraven le chasseur et Madame Web. Malheureusement, le film n’a pas rencontré le même niveau de succès financier atteint par Venin et sa suite. Sa réception auprès des critiques a été encore pire, recueillant de très mauvaises critiques pour la fonctionnalité basée sur Marvel. Cela semblerait mettre le holà à la potentialité de Morbius 2 se passe de sitôt.

Jared Leto a laissé la porte ouverte à Morbius et Joker

Sony

Dans l’état actuel des choses, les chances ne semblent pas très élevées que Jared Leto soit bientôt de retour sur grand écran en tant que Joker ou en tant que Morbius. Mais Leto n’a pas abandonné l’idée de reprendre l’un ou l’autre de ces rôles, même si aucun plan n’est en place pour que cela se produise. Dans une récente interview avec The Playlist, Leto a d’abord été interrogé sur le projet de film Joker et Harley Quinn qui devait se produire, pour ensuite s’effondrer. Leto note qu’il ne savait pas grand-chose des retombées, suggérant que ces plans n’allaient pas très loin. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il serait écrit par John Requa et Glenn Ficarra, avec qui il a depuis collaboré sur Nous nous sommes écrasés.

« Eh bien, vous savez, je ne connaissais pas vraiment ce scénario, pour être honnête, j’ai juste entendu qu’ils l’écrivaient et c’est à peu près tout. Ils sont vraiment inspirants cependant … »

Peut-être que Leto a peut-être une meilleure idée que quiconque de savoir si son retour à Joker ou Morbius se produira un jour. Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il reviendrait un jour dans l’un ou l’autre rôle, Leto a ajouté:

« Eh bien, comme le dit le vieux, ne jamais dire jamais. »

Vous pouvez attraper Leto dans la nouvelle série Nous nous sommes écrasés sur AppleTV+. Après l’ascension et la chute de la startup WeWork, la série met également en vedette Anne Hathaway, Kyle Marvin, Kelly AuCoin et Steven Boyer. Il a été présenté en première sur Apple TV + en mars après une première mondiale au festival du film South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, plus tôt ce mois-là.