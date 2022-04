Jared Leto en chute libre après avoir remporté l’Oscar : 3 performances à oublier

célébrités

L’acteur qui a remporté un Oscar pour sa fantastique performance dans Dallas Buyers Club n’avait pas un bon objectif avec les projets qu’il a choisis et depuis lors, il a échoué.

© GettyJared Leto

Jared Leto est l’un des meilleurs acteurs de sa génération et cela est démontré par la performance qu’il a donnée dans Dallas Buyers Club de la femme trans connue sous le nom de Rayon, qui souffre du VIH, et se lie d’amitié avec le personnage principal du film. Pour donner vie à Rayon, Leto a perdu 30 livres et s’est épilé tout le corps tout en travaillant sur sa voix. Le réalisateur du film, Jean-Marc Vallée, en a fait l’éloge d’une manière particulière : « Je n’ai jamais rencontré Jared Leto ».

Alors comment quelqu’un avec un tel talent peut-il brouiller les pistes et salir sa carrière ? C’est simple, Leto ne choisit pas bien les projets sur lesquels travailler. De cette façon, les critiques spécialisés et une partie du public n’ont pas apprécié ce que l’interprète proposait sur grand écran ces dernières années. Il est prouvé que Jared Leto il a du talent, mais il ne brillera plus jamais s’il continue à mal choisir où se produire.

+Films inoubliables de Jared Leto

3. Escouade Suicide

Ici, il a donné vie à joker dans une version très controversée pour les adeptes du Univers étendu DC. Le méchant est une sorte de gangster qui contrôle la pègre de Gotham et se heurte même à Batman. L’esthétique de ce Joker a été critiquée pour le nombre de tatouages ​​et les tenues qu’il porte. La vérité est que le studio a mis la main sur la bande et le véritable travail de Jared et du réalisateur David Ayer ne pourra jamais être apprécié.

2.Maison Gucci

Dans ce cas, l’acteur donne vie à Paul Gucci, l’un des fils d’Aldo qui veut devenir designer de marque malgré son manque de talent et son intelligence limitée. la performance de Jared Leto C’était une source de polémique pour les critiques spécialisés et même la famille Gucci se plaignait du film et de la façon dont ils étaient représentés au cinéma. Nous avons pu assister à l’affrontement entre l’industrie cinématographique et l’industrie du design et Leto était l’un des participants.

1. Morbius

Un des pires films merveille! Jared Leto il fait ce qu’il peut avec le matériel qu’on lui donne, mais tous les talents du monde ne peuvent pas sauver le vampire vivant. Une intrigue involontaire couplée à des performances qui semblent apathiques et l’intention capricieuse d’avoir cette histoire attachée à la Univers cinématographique Marvel fait de Morbius un combo voué à l’échec. Sûrement Jared Leto vous aurez plus de chance dans CC comme lui joker.

