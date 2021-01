Jared Leto compare le tournage de Morbius de Marvel à être dans un autocuiseur

Même si Marvel Morbius va être le premier film de super-héros que l’acteur Jared Leto va diriger, il a déjà une grande expérience pour donner vie à un personnage de bande dessinée étant donné qu’il a joué le personnage du supervillain Joker dans DC’s Suicide Squad en 2016. Mais selon Leto, rien ne se compare à faire partie d’un film Marvel car cela ressemble à un « autocuiseur ».

Jared Leto a une approche méthodique de chaque personnage qu’il joue, où il fait ses devoirs à l’avance et préfère souvent rester dans le personnage pendant toute la durée du tournage. Mais quand il s’agissait de devenir l’anti-héros Michael Morbius, qui s’est accidentellement transformé en vampire vivant tout en guérissant une maladie du sang mortelle, Leto a trouvé que jouer le personnage était intimidant.

« C’était dur pour moi d’une certaine manière, parce que je n’ai pas l’habitude de jouer des rôles un peu plus proches de qui je suis, jour après jour », a déclaré Leto. « Le Dr Michael Morbius est un peu plus proche de ma façon de parler et de mon comportement. »

Mais ce que l’acteur oscarisé a trouvé plus difficile, c’est le fait qu’il s’agit d’une production de Marvel Studios.

« C’est un autocuiseur. Vous avez une horloge qui tourne. Ce sont des films coûteux. Et donc, toutes les décisions et le temps de prendre ces décisions sont un peu plus passionnés et cela peut donc être un peu plus stressant. Je pense c’est plus courant avec ces grands films, on ne commence pas vraiment avec un petit bijou de script. «

Leto a en outre ajouté.

«Vous commencez avec un espoir, un rêve et une idée de quelque chose. Et vous essayez tous de travailler aussi dur que vous le pouvez, dans ce laps de temps donné, pour le rendre aussi bon que possible. Et je pense que c’est le premier fois que j’ai joué dans un grand film comme celui-ci dans toute ma carrière, c’était donc un nouveau territoire. Je me cache généralement dans l’ombre. «

Si vous avez regardé le teaser de Morbius en 2020, vous sauriez que malgré ses hésitations initiales, Leto semble avoir cloué la personnification cinématographique du « vampire vivant » emblématique de Marvel, qu’il considère comme un « rôle classique ».

« C’est un grand film amusant rempli d’action », a déclaré Leto. «C’est un médecin brillant, un chercheur, qui commence par essayer de trouver un remède pour une maladie très rare qu’il a et environ 1000 autres personnes dans le monde. J’étais intéressé par ce rôle parce qu’il poursuit ce voyage de la mort à trouver un remède pour cette maladie et devenir incroyablement en bonne santé, puis faire changer les choses d’une manière qu’il devienne monstrueux. Donc, c’est un peu un Jekyll et Hyde, ce qui est, bien sûr, un rôle classique. «

Pendant le tournage et la post-production de Morbius a été clôturée en 2019 et 2020 respectivement, la sortie du film a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Ainsi maintenant, à moins de nouveaux retards, Morbius devrait s’en tenir à sa nouvelle date de sortie du 21 janvier 2022. La nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Morbius le vampire vivant