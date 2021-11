Jared Leto attend la sortie de « Suicide Squad: Yesterday’s Cut »

La victoire des fans sur Warner Bros dans la lutte pour la coupe de Zack Snyder du film « Justice League » a suscité de nouveaux espoirs chez le réalisateur David Ayer, qui a été extrêmement insistant sur la sortie de la coupe du réalisateur pour son film « Suicide Squad », l’un des trébuchements les plus retentissants de l’univers cinématographique de DC.

Dans les années qui ont suivi sa sortie, Ayer a souligné que la version originale du film comportait une participation beaucoup plus répandue de Jared Leto dans le rôle du Joker, un personnage dont nous avons eu un nouveau regard à travers la vision élargie de Snyder et à travers lequel le public a renouvelé sa confiance en l’acteur oscarisé et son interprétation du « Clown Prince of Crime ».

Il n’est pas surprenant que ce soit Leto lui-même qui exprime également son intérêt à voir la vision originale derrière ce film. « Absolument », a commenté l’acteur lorsque Variety lui a demandé s’il voulait voir le même traitement réservé à Zack Snyder appliqué à « Suicide Squad ».

Pourquoi pas? Pourquoi ne devraient-ils pas? C’est à ça que sert le streaming, non ?

Dans le cas de « Suicide Squad », David Ayer avait déjà la photographie principale du film complètement terminé, en plus de quelques effets visuels. Le film aurait été présenté avec un premier montage aux dirigeants de Warner Bros, qui ont commencé à exiger toutes sortes de changements.

Les modifications apportées à l’histoire commenceraient à apparaître de plus en plus étendues au point d’en faire quelque chose de complètement différent de ce qui était prévu. Dans une lettre ouverte via Internet, Ayer a fait part de son désir de voir le montage réalisé par Lee Smith rendu public ainsi que le « travail incroyable » de John Gilroy, mettant en avant le travail de Steven Price dans sa bande originale.

«Il a des arcs de caractère traditionnels, un jeu d’acteur incroyable et une résolution solide dans le troisième acte. Une poignée de personnes l’ont vu », a déclaré Ayer. Pendant ce temps, la présidente de WarnerMedia, Ann Sarnoff, a précédemment noté que la société n’avait pas l’intention de présenter cette coupe de ruban au public.