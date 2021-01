Jared Leto apprécie le label d’acteur de méthode, mais pense que cela peut être prétentieux

Jared Leto apprécie d’être étiqueté comme un acteur de la méthode. Cependant, il pense que cela peut aussi être «vraiment prétentieux». Tout au long de sa carrière, Leto a pris son travail très au sérieux, ce qui le conduirait parfois à rester dans le personnage lorsque les caméras cessaient de tourner. 2016 Suicide Squad a trouvé Jared Leto dépeignant le Joker et ses singeries dans les coulisses sont devenus une légende hollywoodienne, grâce à des rumeurs sur des carcasses d’animaux et des jouets sexuels livrés à des co-stars.

Dans une nouvelle interview, Jared Leto a discuté de sa carrière, ainsi que de la méthode d’acteur. Tandis que Suicide Squad Cela me vient à l’esprit pour la plupart des gens en pensant à la méthode de Leto, c’est quelque chose qu’il fait depuis des années. Pour se préparer à Darren Aronofsky Requiem pour un rêve, il a vécu dans la rue pendant deux semaines. « C’était fascinant de se rapprocher de la toxicomanie et déchirant de voir ce que les gens traversent », a déclaré l’acteur à l’époque. Leto avait ceci à dire lorsqu’il a récemment été interrogé sur la méthode agissant la balise.

« J’apprécie le terme, je pense que c’est un peu nuageux, la définition. Et ça, ça pourrait aussi être vraiment prétentieux aussi. Je pensais que c’était mon travail de me présenter et de faire le meilleur travail possible. C’est mon travail de se présenter, de faire tout ce que je peux, d’être trop préparé. Et de livrer. C’est aussi mon travail de me présenter et, vous savez, être un plaisir de travailler avec. Et, et, et, et d’être collaboratif, et de avoir une bonne expérience sur le plateau. «