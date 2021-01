Jared Leto aimerait revenir en tant que Niander Wallace dans une préquelle de Blade Runner 2049

L’acteur oscarisé Jared Leto a déclaré qu’il aimerait avoir l’opportunité de reprendre le rôle de Blade Runner 2049 méchant Niander Wallace pour un prequel. L’acteur, qui a déjà dépeint le personnage dans une préquelle une fois déjà dans le Blade Runner court métrage 2036: Aube du Nexus, a maintenant déclaré qu’il aimerait avoir la chance de ramener Niander Wallace pour un long métrage.

« Vous savez, avec chaque personnage que je joue, je ne sais pas si c’est parce que je travaille si intensément et que j’ai tendance à creuser très profondément et à y consacrer beaucoup de temps et d’énergie, mais quand j’ai fini de jouer avec eux, fini de jouer les rôles, ils me manquent un peu. Et vous faites tout ce travail de toute façon, ce serait plutôt bien de revenir en arrière et d’explorer d’autres [characters]. Comme Niander Wallace dans Blade Runner, j’adorerais jouer à nouveau ce rôle en tant que préquelle ou quelque chose du genre. Même Albert Sparma [from The Little Things,] Je pense que ce serait incroyable de voir dans un autre film, ou une préquelle, ou quelque chose comme ça. Vous faites tout ce travail et vous avez terminé, donc c’est bien de revoir les choses. «

Après le chef-d’œuvre de science-fiction du réalisateur Ridley Scott en 1982, Blade Runner, 2017’s Blade Runner 2049 reprend trente ans plus tard et suit Ryan Gosling dans le rôle de K, un « coureur de lame » réplicant Nexus-9 qui découvre un secret qui menace de déstabiliser la société et le cours de la civilisation. À la recherche de réponses, K part à la recherche d’un ancien coureur de lames porté disparu depuis trois décennies, Rick Deckard, joué à nouveau par Harrison Ford.

Niander Wallace de Leto, PDG de Wallace Corporation, envoie son propre exécuteur de réplicant après K à ses propres fins néfastes. L’acteur est devenu célèbre dans l’industrie pour sa préparation «méthode» peu orthodoxe de ses rôles, et Blade Runner 2049 n’était pas différent. Afin de représenter l’aveugle Niander Wallace, Jared Leto portait des lentilles de contact opaques personnalisées pour se rendre complètement aveugle, ce qui Blade Runner 2049 le réalisateur Denis Villeneuve a qualifié de « beau et puissant ».

«Il est entré dans la pièce, et il ne pouvait pas du tout voir», a déclaré Villeneuve à l’époque. « Il marchait avec un assistant, très lentement. C’était comme voir Jésus entrer dans un temple. Tout le monde est devenu super silencieux, et il y a eu une sorte de moment sacré. Tout le monde était émerveillé. C’était tellement beau et puissant – j’étais ému aux larmes. »

En dépit d’être une icône cinématographique et culturelle, le monde de Blade Runner est allé en grande partie inexploré, et peut-être une préquelle présentée par Leto serait la voie à suivre. Villeneuve a déjà révélé sa passion pour la franchise et son désir de fabriquer plus Blade Runner des films disant: «J’ai deux autres idées maintenant que j’aimerais faire. [And] Blade Runner pourrait continuer … nous verrons comment celui-ci se passe. « Donc, l’origine de Blade Runner 2049’s Niander Wallace est certainement quelque chose que le public pourrait s’asseoir pour regarder un jour. Peut-être à côté d’un cadeau gratuit de lentilles de contact opaques.

Pour l’instant, Leto devra assouvir son envie de revenir aux rôles précédents avec La coupe Snyder, qui voit l’acteur ressusciter sa version du Joker vu pour la dernière fois en 2016 Suicide Squad. La coupe Snyder doit sortir sur HBO Max en mars 2021. Cela nous vient grâce à Jake’s Takes.

