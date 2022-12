Jared Leto a traversé l’Argentine et cela a été montré par les réseaux

Hollywood

Le protagoniste de Morbius Oui Requiem pour un rêve Il s’est photographié avec des fans qui l’ont croisé à Buenos Aires.

©GettyJared Leto.

Encore une fois une star Hollywood en vrac en Argentine il fait fureur sur les réseaux chez tous les amateurs de cinéma et de séries qui le croisent au quotidien et peuvent prendre une photo avec. A cette occasion, il est Jared Letoqui au cours de la journée de jeudi est apparu dans diverses publications en Twitter et Instagram personnes accompagnées qui pourraient en obtenir un selfies avec lui.

Le protagoniste de Requiem pour un rêve Oui Morbius Il s’est promené dans Palerme où il a acheté des vêtements et s’est arrêté pour prendre le thé dans l’un des endroits de la région de carré serrano. « Vous êtes à Buenos Aires, détendez-vous et soudain vous vous retrouvez Jared Leto”a écrit l’un des chanceux qui a réussi à croiser la route de l’acteur alors qu’il se trouvait dans la boutique où le chanteur est entré 30 secondes vers Mars.

Bien sûr, cela n’a fait qu’inciter beaucoup à demander l’adresse du lieu pour commencer la chasse dans le but de se croiser. Jared Leto avant de quitter Buenos Aires. Ce même soir, l’acteur qui joue Morbius dans les films de images sony Il se trouvait dans l’un des grills emblématiques de Buenos Aires, d’où il est ensuite reparti accompagné de son personnel de sécurité.

Jusqu’à présent, on ne sait pas pourquoi Jared Leto Vous visitez la ville de Buenos Aires ou ce que vous êtes venu faire en Argentine. On ne sait pas non plus s’il passera le Nouvel An dans la capitale du pays ou s’il retournera aux États-Unis pour reprendre sa routine de travail, entre musique et performances. Parmi ces projets figure une suite potentielle à Morbiusqui, malgré les critiques négatives, continuerait tout de même dans la course.

