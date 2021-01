Jared Leto a du mal à dire non à son retour en tant que Joker dans un futur projet DC

Au cours des deux dernières décennies, nous avons eu deux versions emblématiques de l’action en direct, primées aux Oscars, de Joker, l’ennemi juré de Batman. Et puis il y a la troisième représentation du prince clown du crime par Jared Leto dans Suicide Squad, qui a reçu des critiques mitigées, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans une interview avec Variety, Leto a parlé de son retour en tant que Joker dans le prochain Justice League de Zack Snyder, admettant que malgré comment Suicide Squad s’est avéré, il a du mal à refuser un retour en tant que clown psychotique.

« C’est difficile de dire non à ce personnage. C’est comme [Leto’s character] Albert Sparma dans Les petites choses. Il y a très peu de personnages que vous jouez qui n’ont absolument aucune règle, vous savez, que vous pouvez simplement aller en ville. C’est tellement amusant, cette énergie. Je me suis beaucoup amusé avec ce personnage. «

Il fut un temps où Leto était sur le point d’être le Joker définitif du DCEU. Avant Suicide Squad sorti, Leto était déjà aligné pour un film dérivé se concentrant sur lui-même et Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Mais alors Suicide Squad publié, et a été critiqué par les critiques, et le Joker de Leto a dû supporter le plus gros de la moquerie en ligne concernant son apparence et ses performances.

Non seulement le film dérivé Joker et Harley avec Jared Leto a été annulé, mais Warner a éclairé Todd Phillips ‘ Joker film avec Joaquin Phoenix à la place. Le succès massif de Joker aurait bien pu être le dernier clou dans le cercueil pour le rôle de Leto dans le DCEU si Zack Snyder ne l’avait pas contacté pour parler d’inclure son Joker dans le prochain Justice League de Zack Snyder. Selon Snyder, son interprétation de l’histoire du Joker de Leto se déroulera dans les jours qui suivront l’invasion de la Terre par Darkseid, où le Clown Prince of Crime jouera un rôle plus utile que d’habitude.

« J’ai dit à [DC Comics publisher Jim Lee], vous savez, nous étions juste en train de le balancer, étant comme des idiots, « Vous savez ce qui serait cool, j’aimerais beaucoup faire, dis que vous êtes dans le monde post-apocalyptique et Darkseid-le monde est tombé, et il L’équipe ragatag qui est restée en vie pour essayer de la remettre en place, qu’à l’intérieur de cette histoire, nous ferions également la trame de fond de Joker tuant Robin. » Ce serait la chose qui-parce que, le Joker est en quelque sorte impliqué dans le vol de la Mother Box et l’utilise pour créer le tapis roulant [that Flash uses to go back in time to warn Bruce about Darkseid]. Parce que, dans mon esprit, Cyborg allait toujours faire le calcul et comprendre: « C’est ce que nous devons faire pour remonter le temps et avertir Bruce correctement. »

Ligue de justice stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en mars 2021. Il s’agit à l’origine d’une histoire parue dans Variety.

Sujets: Joker, Suicide Squad