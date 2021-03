Jar Jar Binks ne reviendra pas dans Obi-Wan Kenobi Disney + Event Series

Au moins un personnage majeur du Guerres des étoiles les préquels ne reviendront pas pour le Obi Wan Kenobi Série d’événements limités sur Disney +. Ahmed Best a confirmé qu’il ne reprendra pas son rôle de Jar Jar Binks dans la série, qui a récemment annoncé son casting complet. Best ne faisait pas partie des noms révélés, et l’acteur a définitivement déclaré que nous n’allions pas avoir une sorte de surprise.

Après que Lucasfilm ait révélé le casting qui rejoindra Ewan McGregor dans la prochaine émission, Ahmed Best s’est adressé à Twitter pour les féliciter. « Félicitations mes amis. Au plaisir de voir tous ces merveilleux artistes à l’écran », a déclaré Best. Un fan a ensuite suggéré que Best se moquait de l’apparence possible de Jar Jar. L’acteur a ensuite clairement indiqué que le Gungan ne ferait pas son retour à Guerres des étoiles. Du moins pas dans cette émission. Voici ce que Best avait à dire.

« Merci pour l’amour, mais je ne serai pas dans cette série. Autant j’aurais aimé en faire partie. Mais je suis ravi de voir des gens que j’aime beaucoup faire de grandes choses. »

Donc là nous l’avons. Aimez ou détestez Jar Jar Binks, il est difficile de nier qu’il était une grande partie de la trilogie prequel. Et il était ami avec Obi-Wan. Les avoir réunis à la suite de La vengeance des Sith pourrait fournir des informations intéressantes. D’autant plus que c’est Jar Jar qui a finalement ouvert la voie à Palpatine pour prendre le contrôle du Sénat. Quoi qu’il en soit, à moins que quelque chose ne change entre maintenant et les débuts de la série, cette réunion n’aura pas lieu. Du moins pas de sitôt.

Félicitations mes amis. Au plaisir de voir tous ces merveilleux artistes à l’écran. 🙏🏿🙏🏿❤️ https://t.co/OpFgphf6ov – Ahmed BEst (@ahmedbest) 29 mars 2021

Le casting comprendra cependant Hayden Christensen. L’acteur, qui a joué Anakin Skywalker dans les deux Attaque des clones et La vengeance des Sith, revient pour jouer à Dark Vador. Nous n’avons pu voir Christensen comme un Vader pleinement formé que pendant quelques minutes à la fin de l’épisode III. Cela est enfin sur le point de changer. Le reste de la distribution comprend Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. Edgerton et Piesse sont d’une importance particulière, car ils ont joué l’oncle de Luke Owen et la tante Beru dans les préquelles.

Deborah Chow, qui dirigeait auparavant des épisodes de Le mandalorien, est sur le point de diriger ce qui est présenté comme une « série d’événements » par Lucasfilm. Cela donne à penser que ce sera une tâche unique. La production devrait commencer en avril. Joby Harold (Roi Arthur: Légende de l’épée) a écrit la série. Les producteurs exécutifs comprennent la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Chow, McGregor et Harold. Obi Wan Kenobi n’a pas encore de date de sortie fixée. Cependant, au cours de la première moitié de 2022, cela semble probable à ce stade. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le post par vous-même à partir de Twitter d’Ahmed Best Compte.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Disney Plus, Streaming