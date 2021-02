Japanese Sensation Demon Slayer Slaughters PS5, PS4 cette année

Demon Slayer, la sensation japonaise qui est devenue l’an dernier le film d’animation le plus rentable du pays de tous les temps, arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4 cette année. Publié par la filiale Sony Aniplex et développé par CyberConnect2, le titre sera également lancé sur PC et Xbox One – bien que ces versions ne devraient pas déplacer de nombreuses unités au pays.

On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, bien qu’une grosse explosion soit attendue dans un prochain numéro de Weekly Jump. Selon les traductions Gematsu des actualités en provenance du Japon, il y aura à la fois un « mode histoire » et un « mode bataille de balises », donc il y a ça. Actuellement, il n’y a pas non plus de mot sur une version occidentale, bien qu’il soit possible que nous en apprenions plus plus tard dans l’année.