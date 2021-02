Janvier 2021 NPD: PS5 bat le record de ventes de vieux dollars d’une décennie

Sony n’est peut-être pas en mesure de livrer suffisamment de consoles PlayStation 5 pour répondre à la demande, mais il a réussi à obtenir suffisamment d’unités dans la chaîne de vente au détail américaine pour battre un record de ventes en dollars vieux de dix ans. Selon le dernier rapport NPD, la console a généré plus de revenus en janvier 2021 que tout autre système depuis la Nintendo Wii en 2009. Elle a été devancée par la Nintendo Switch en termes d’unités vendues, mais c’est toujours un résultat positif pour le système de nouvelle génération.

Ce fut un mois énorme pour l’industrie dans son ensemble, avec des dépenses totales en hausse de 42% d’une année sur l’autre, totalisant un total record de 4,2 milliards de dollars. Call of Duty: Black Ops Cold War était le jeu le plus vendu, mais Assassin’s Creed Valhalla a poursuivi ses performances spectaculaires et est désormais la deuxième entrée la plus vendue de la série.

Encore plus impressionnant, Spider-Man de Marvel: Miles Morales a terminé à la troisième place, alors que Cyberpunk 2077 a chuté comme un rocher – de la deuxième position en décembre 2020 à la 18e place, bien que les données de vente numériques soient exclues. Hitman 3 n’a pas réussi à figurer dans le top 20 général, bien que ses données de ventes numériques soient également absentes.

NPD Software Top 20: janvier 2021

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: Nouveaux horizons * Mario Kart 8: Deluxe * Aventure en forme d’anneau * Call of Duty: Guerre moderne Super Smash Bros.Ultimate * NBA 2K21 * Super Mario 3D All-Stars * FIFA 21 Immortels: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild * Minecraft: édition PS4 Cyberpunk 2077 * Soirée Super Mario * EA Sports UFC 4

Logiciel NPD PS5, PS4: janvier 2021

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla Madden NFL 21 Minecraft: édition PS4 Les âmes du démon Fantôme de Tsushima FIFA 21 NBA 2K21 * Call of Duty: Guerre moderne

* Ventes numériques non incluses