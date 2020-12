Janis Joplin et le jour où il a arrêté Jim Morrison avec une bouteille à la tête

Janis Joplin Elle est connue pour avoir un caractère fort et être une femme redoutable. Elle a refusé de se conformer aux stéréotypes de genre qui avaient été dictés par sa mère pour qu’elle se comporte comme une fille normale.

Le sens de l'autodétermination pour l'équité n'a pas changé au fil du temps, ni n'a changé quand il a fallu remettre certaines stars à leur place, comme ce fut le cas avec le chanteur Les portes, Jim Morrison, qui a reçu une bouteille sur la tête pour être allé trop loin avec Janis.







Quand Joplin Oui Morrison ils se sont rencontrés, ils étaient deux des plus grandes figures musicales du monde, et le producteur, Paul Rothschild pensait qu’ils étaient tous les deux faits l’un pour l’autre, il les a donc invités à une fête dans son manoir à Les anges, suggérant qu’ils arrivent sobres pour se souvenir de leur rencontre le lendemain matin.

Les deux musiciens sont venus à la soirée sobres, on sait même qu'ils avaient une certaine connexion, alors que Morrison J'étais impressionné par l'esprit libre de Janis.







Après quelques verres, cependant, la nuit commença à descendre. Rothschild se souvenir de Morrison en particulier, agissant comme « un con, un ivrogne méchant » et tombant dans de vieilles habitudes comme être maladroit et violent. Comme on peut l’imaginer, cela a changé l’opinion de Janis tandis que le producteur proposait de la reconduire chez elle pour la secouer Morrison.

Alors que Joplin J'ai quitté l'endroit Morrison il aurait continué ses avances vers le chanteur, devenant de moins en moins le bienvenu. Selon plusieurs témoins, au moment où Joplin s'est approché d'une voiture pour s'enfuir, Morrison il la tira par les cheveux pour continuer ses avances.







Réaction de Janis il n’a pas attendu, il a pris une bouteille d’alcool et a frappé Morrison sur la tête, l’amenant au sol, alors qu’il s’échappait de la fête.

D’une manière étrange Morrison est devenu de plus en plus obsédé par Joplin, cependant, elle a refusé d’arranger les choses avec le chanteur principal de Les portes et ils sont restés dans l’inimitié jusqu’à leur mort en 1970 Oui 1971 respectivement.