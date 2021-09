Janet Jackson partage un premier aperçu de son événement documentaire épique de deux nuits

Janet Jackson a partagé le teaser de son nouveau documentaire simplement intitulé Janet, qui arrive en janvier 2022 pour coïncider avec le 40e anniversaire du premier album du chanteur. Comme beaucoup de membres de la famille Jackson, Janet a eu une carrière extrêmement réussie et a également collaboré avec son frère Michael, notamment sur le single Scream dans les années 1990. À l’approche de son jalon dans sa carrière, la star raconte son histoire, à sa manière et amène avec elle toute une série d’amis célèbres à travers le look de la courte bande-annonce.

Le teaser comporte Janet Jackson ainsi que des extraits sonores d’autres artistes tels que Mariah Carey, qui l’appelle une « femme habilitée », et Paula Abdul la citant comme « une force avec laquelle il faut compter ». Les personnes impliquées partageront des histoires sur leur lien avec la femme de 55 ans, qui a sorti 11 albums, avec son 12e, Diamant noir, et sa tournée mondiale prévue étant reportée en raison de la pandémie de Covid.

Le teaser présente la musique de la chanson Contrôler en arrière-plan, un air avec des paroles sur le fait de reprendre sa propre histoire et de ne plus dire oui à tout le monde comme elle le faisait quand elle était plus jeune. Il y a des clips de membres de la famille, y compris des images de la chanteuse avec son défunt frère, et sa propre voix est entendue en disant: « C’est mon histoire racontée par moi, pas à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Avec une carrière qui s’étend de l’époque où elle était A seulement 16 ans, il n’est pas difficile d’imaginer qu’elle a dû travailler pour reprendre le contrôle de sa propre vie après être née dans une famille célèbre et devenir elle-même une célébrité à un si jeune âge.

Le documentaire de quatre heures a duré cinq ans et, avec des images d’archives, il mettra en lumière certains des plus grands moments de la carrière de Janet, y compris le tristement célèbre dysfonctionnement de la garde-robe au Super Bowl 2004, qui est un moment controversé qui n’a toujours pas été oublié. près de deux décennies plus tard. Le documentaire suit également la star pendant la période où la famille vivait la perte de son père, Joseph.

Ces dernières années, Janet a vu sa carrière continuer de croître, ayant été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame pour la troisième fois en 2019. La même année, la chanteuse a lancé une résidence de quatre mois à Las Vegas appelée Metamorphosis. . Plus tard cette année-là, elle a célébré le 30e anniversaire de son Nation du rythme album avec un certain nombre de concerts à San Francisco et à Hawaï, et a également joué au Glastonbury Festival au Royaume-Uni parmi d’autres festivals à l’étranger et aux États-Unis.

Ayant été une influence pour de nombreux artistes actuels, dont Rihanna, Kelly Rowland, Kesha qui l’ont tous citée comme source d’inspiration pour eux, son héritage en est un qui continuera de résonner à travers les nouvelles générations de chanteurs et d’artistes. Avec son nouvel album et sa tournée en vue, il y a clairement encore beaucoup à faire pour l’un des plus jeunes membres de la famille Jackson.

