Janet Jackson a dit à Justin Timberlake de ne rien dire après l’incident du Super Bowl

Certains pensent que le scandale a retardé la carrière de Janet, et bien que les deux artistes se soient excusés, Timberlake est devenu l’une des plus grandes stars du monde tandis que Jackson a été banni des Grammys cette année-là.

« Et, bien sûr, c’était un accident qui n’aurait pas dû se produire, mais tout le monde cherche quelqu’un à blâmer et cela doit cesser. »

Elle a poursuivi: « Justin et moi sommes de très bons amis, et nous serons toujours de très bons amis. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours à peine.

« Lui et moi sommes passés à autre chose, et il est temps que tout le monde fasse de même. »

S’adressant à son frère Randy Jackson, Janet a ensuite évoqué le moment où la chanteuse de « Cry Me a River » lui a demandé son avis sur l’opportunité de parler publiquement de l’événement.

« Nous avons parlé une fois et [Justin] a dit : ‘Je ne sais pas si je devrais sortir et faire une déclaration' », a-t-elle expliqué.

« Et j’ai dit: » Écoute, je ne veux pas de drame pour toi. Ils visent tout cela contre moi. Alors j’ai dit: ‘Si j’étais toi, je ne dirais rien.' »

Cependant, les fans et les critiques ont critiqué le traitement de Jackson, tandis que d’autres ont critiqué les actions de Timberlake après la sortie du documentaire.

« Entre Britney et Janet, Justin a déjà traversé des controverses qui ont eu de graves effets de relations publiques sur les femmes qui l’entouraient », a déclaré l’écrivain Maria Sherman.

« Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme.