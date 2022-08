Jane Seymour se met dans la peau d’une détective amateur perspicace : « Je pense qu’il y a un Harry caché chez beaucoup de femmes »

Il n’est pas rare que la télévision ait le luxe de créer une histoire pour une actrice du calibre de Jane Seymour. Mais finalement le vainqueur du Emmy et le Golden Globe est revenu à l’écran maintenant dans sa version en streaming pour donner vie à un professeur de littérature à la retraite intelligent et drôle dans harry sauvage. Cependant, bien sûr, cette femme a un secret. C’est que sa retraite et l’agression d’un jeune homme en pleine rue la conduiront à rivaliser avec son fils policier afin de révéler les meurtres les plus mystérieux survenus en Irlande, certains même avec des liens littéraires.

Dans une interview exclusive pour spoilersl’actrice britannique nous a donné des détails sur la production originale de Télé de gland et a dévoilé les éléments les plus marquants d’un spectacle mêlant suspense et humour avec une touche de paroles.

Jane Seymour Il est né en février 1951 à Middlesex, en Angleterre et, comme beaucoup d’acteurs, sa passion pour le jeu ne vient pas d’un héritage familial. En effet, son père Benjamin Frankenberg était un médecin renommé et sa mère, née aux Pays-Bas, était infirmière. Au fil du temps, la jeune femme a acquis des connaissances en théâtre et c’est durant ses années étudiantes qu’elle a décidé d’en faire professionnellement. Ainsi, à la fin des années 1960, il choisit de changer son nom de naissance Joyce Frankenberg d’être rebaptisée Jane Seymour en tant qu’épouse renommée du roi Henri VIII d’Angleterre.

De cette façon, il a commencé à faire ses premiers pas dans l’industrie du divertissement, le cinéma étant son premier espace. En effet, après quelques participations mineures et des films à petit budget, l’opportunité qui couronnera sa carrière se présentera. En 1973, il joue avec Roger Moore vivre et laisser mourir, la saga de James Bond qui a commencé avec la personnification de cet acteur en tant qu’agent renommé. Puis vinrent des films comme Sinbad et l’Œil du tigre, Quelque part dans le temps et Le Tunnelune adaptation cinématographique du roman emblématique de Ernest Sabato.

En 1988, Seymour a reçu sa première nomination aux Golden Globe pour sa performance en tant qu’actrice américaine. Wallis Simpson, épouse du roi Edouard VIII (oncle de la reine Elizabeth), dans le film ITV, La femme qu’il aimait. Cette même année, il devient également Marie Callas sur la bande Onassis : l’homme le plus riche du monde, pour lequel elle a remporté un Emmy Award dans la catégorie de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm.

Mais quand on parle de sa carrière, sans aucun doute, il est impossible de ne pas mentionner le Docteur Quinn, peut-être le rôle le plus important de toute sa filmographie. Pour son rôle principal dans Dr Quinn, femme-médecine Non seulement elle a reçu un Golden Globe, mais elle a également été nominée à plusieurs reprises pour divers prix.

Ce 2022 la retrouve avec un nouveau défi qui porte le nom de harry sauvage, une détective amateur en qui elle a su déployer non seulement de l’ingéniosité et de la sympathie, mais aussi sa beauté. Lisez tout ce qu’il nous a dit sur son personnage et le spectacle créé par David Logan.

Que pouvez-vous nous dire sur Harry et pourquoi pensez-vous qu’Harry est motivé à résoudre des mystères d’un moment à l’autre ?

Eh bien, à l’origine, elle est professeur de littérature à Dublin à Trinity et elle en a un peu marre des étudiants, pensant aussi que c’est un cours facile et essayant de l’éviter. Mais la vérité est qu’elle ne veut pas perdre sa passion. Alors, elle démissionne et n’a aucune idée de ce qu’elle va faire. Et soudain, elle se retrouve blessée dans des circonstances qui… au milieu d’une agression. Et c’est là qu’elle se rend compte que son fils, qui est détective, n’a aucune idée de ce qu’il fait car elle enseigne la littérature et a cette intuition de qui pourrait être le criminel. Il pense qu’elle est folle, mais bien sûr, elle finit par réussir. Là, elle comprend qu’elle a besoin de quelqu’un qui a la « rue » et qui est intelligent et pas seulement intelligent en matière de livres … alors, le jeune homme qui finit par la blesser accidentellement, commence à travailler avec elle. Et ainsi ils deviennent un duo de détectives très réussi. Elle ne veut pas être détective, mais elle veut aider. Les gens ont un problème et ils en savent beaucoup à travers les livres, l’histoire, la littérature… ou quelque chose, quelque chose dans leur cerveau. Elle trouve de l’aide auprès de ce garçon de 15 ans, qui a grandi du mauvais côté de la ville avec un père alcoolique et, vous savez, de vrais criminels autour de lui. Il y a quelque chose d’excellent entre eux. Donc, Harry est drôle, intelligent, drôle… une femme d’un certain âge avec un garçon essayant de comprendre cela.

Vous avez mentionné son fils et la relation entre les deux semble être cordiale, mais quelque peu distante. Que pouvez-vous nous dire sur son passé ou combien en imaginiez-vous ?

Eh bien oui, Harry est une femme indépendante. Elle n’a jamais été mariée, mais elle a un fils et cet homme qu’elle veut qu’il soit est le père de son fils et c’est arrivé il y a longtemps. Logiquement, on ne parle pas de lui pour le moment, mais il existe quelque part, bien qu’elle s’en fiche. Elle a élevé son fils et il veut être l’opposé de Harry. Il est marié à une femme très stricte et ils élèvent leur petite-fille comme une jeune femme très stricte, très parfaite… très obsessionnelle. Harry est très imprévisible et leur dit : « pourquoi faites-vous cela ? Ne le fais pas. Viens ». Ainsi, il finit par développer une relation avec sa petite-fille plus qu’avec son fils et sa belle-fille, qui semblent avoir tout déterminé. Harry est plus sauvage.

Et en tant qu’actrice, quels défis sont apparus dans le tournage et comment avez-vous travaillé avec les réalisateurs ?

Eh bien, créer le personnage était la chose la plus importante. S’assurer qu’elle était amusante, drôle, intelligente, compréhensive et… quand je filmais… vous n’allez pas le croire mais je me suis cassé la rotule et j’étais vraiment sur des béquilles… et parfois ils ont dû m’emmener faire des scènes d’action. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais là n’est pas la question. Nous n’avons pas à le savoir. Mais… c’est si bien écrit et si bien réalisé. Ils ont choisi des personnages incroyables qui m’entourent. Au fur et à mesure que la série avance, cela montre à quel point ces personnages sont incroyables. Et il y a le meilleur de l’Irlande, un peu de l’Angleterre aussi… J’étais ravi, ravi du talent qui m’entourait. Je ne pense pas m’être autant amusé de ma vie dans un show. J’ai adoré chaque minute.

Et en ce sens, qu’est-ce qui, selon vous, est différent de ce personnage par rapport aux autres que vous avez joués dans le passé ?

Il est très rare qu’une femme de 70 ans ait sa propre émission à moins que vous ne croyiez comme jane fonda Soit lili thompson, qu’ils ont leur propre émission. Mais la vérité est que c’est très très rare. Et je pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup de remakes, c’est original. Il n’y a rien de tel. Et Rohan Nedd, qui joue mon partenaire, est absolument fantastique. C’est un acteur brillant, il n’est pas irlandais et ça ne se remarque pas tellement parce que son accent le rend si précis, c’est tellement bon. Aussi le fait d’avoir un crime qui mêle littérature et humour. En plus, c’est plutôt sexy. Qui joue une femme sexy de mon âge ? Je veux dire, tu verras plus tard. Elle est sauvage et je pense qu’elle est drôle. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient secrètement être Harry. Beaucoup de gens à qui j’ai parlé ont dit: « J’aimais Harry. » Je pense qu’il y a un Harry caché chez beaucoup de femmes.

« Selon vous, quels éléments ou caractéristiques rendent cette série originale ? Vous l’avez dit un peu avant, mais quels aspects le rendent unique ?

Eh bien, je pense que la combinaison d’un jeune de 15 ans et non pas d’un Afro-Américain mais d’un Afro-Britannique… il vient de Guyane dans la vraie vie. Puis une femme de 70 ans et je pense que ce qui est différent, c’est qu’on la voit très heureuse avec une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Beaucoup de gens ont démissionné à ce moment-là. Je pense que c’est stimulant dans ce sens et je pense qu’il y a une dynamique familiale vraiment amusante entre mère et fils, belle-fille et petite-fille. Comment elle utilise différentes compétences interpersonnelles et ce qui est vraiment amusant pour moi… Je ne sais pas si vous le remarquez quand vous parlez espagnol mais parfois je fais semblant quand je vais sous couverture et que je fais semblant d’être irlandais ou écossais ou quelque chose comme ça, vous savez et je joue le rôle de la vieille dame, ce que Harry n’est clairement pas parce qu’elle est mortelle.

harry sauvage Il comporte huit épisodes et vous pouvez déjà voir les quatre premiers sur Acorn TV.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂