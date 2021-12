Jane Seymour partage des photos de ‘Dr. La mini-réunion de Quinn célébrant l’anniversaire de la co-star

Jane Seymour a eu une mini-réunion « Dr. Quinn, Medicine Woman » avec certains de ses camarades de casting bien-aimés.

Seymour, qui a joué le médecin titulaire de la série, qui s’est déroulée de 1993 à 1998 et a ensuite engendré deux téléfilms, a publié lundi des photos d’elle avec certains de ses meilleurs amis de la série – Joe Lando (Byron), William Shockley (Hank) et Jason Adams (Preston) — pour une raison particulière : une célébration précoce de l’anniversaire marquant de Lando.

« Même après toutes ces années, ils me portent toujours ! » a-t-elle écrit, se référant à la deuxième photo où, en fait, les gars l’ont vraiment soulevée. « Mon cœur est plein après avoir passé du temps avec ces humains incroyables. @williamshockley, Jason Adams et moi nous sommes réunis pour commencer tôt à célébrer le grand anniversaire de Joe ! Les années 60 approchent à grands pas ! »

Nous aimons aussi le hashtag qu’elle a utilisé : #bringbackdrquinn. Nous sommes entièrement d’accord !

Lando, qui aura 60 ans le 9 décembre, a joué l’intérêt amoureux de Seymour dans la série. En août 2019, elle a posté une photo d’elle en train de traîner avec Lando, et en 2020, les acteurs de l’émission se sont réunis sur Zoom pour parler de leurs souvenirs préférés pour Entertainment Weekly.

En ce qui concerne le rassemblement en personne de cette année, Shockley a également publié une photo sur sa page Instagram, écrivant: « Un moment joyeux pour célébrer l’anniversaire de Joe Lando avec @janeseymour et Jason Adams. Les années que nous avons partagées sur » Dr. Quinn, Medicine Woman » certains des plus beaux souvenirs de ma vie. Et à ce jour, nos amitiés sont profondes. Mon cœur est réchauffé par ces personnes très spéciales. «

