Jane Park, la gagnante de l’EuroMillions, s’apprête à gagner son deuxième million avec OnlyFans

La jeune femme de 25 ans, qui est devenue la plus jeune gagnante de l’EuroMillions du Royaume-Uni à l’âge de 17 ans, a révélé sur Instagram que mars était son « mois le plus rentable » depuis qu’elle a ouvert son compte en 2019.

Selon The Scottish Sun, Jane fouille son contenu et offre même une réduction aux nouveaux abonnés. Cela signifie que les personnes qui rejoignent vont débourser 7 € (10 €) pour un mois, 40 € (56,25 €) pendant trois mois et 76 € (105 €) pendant six mois.