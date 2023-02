Jane Lynch fait le point sur son personnage vierge de 40 ans

Après presque deux décennies, Jane Lynch pense que les choses n’ont pas beaucoup changé avec le personnage dans lequel elle joue La vierge de 40 ans. Sorti dans les salles de cinéma en 2005, la comédie à succès met en vedette Steve Carell dans le rôle de la vierge titulaire, un homme de 40 ans nommé Andy qui travaille dans un magasin d’électronique appelé Smart Tech. Sa patronne au magasin, Paula, est jouée par Lynch, qui devient l’une des premières personnes à découvrir le secret d’Andy, et intriguée d’être sa première, elle propose personnellement de devenir son « f *** buddy » dans un très mémorable scène.

Paula n’a pas réussi dans ses tentatives de se connecter avec Andy, mais Lynch ne pense pas que cela ait trop changé les choses pour le personnage. Dans une nouvelle conversation avec ComicBook.com, Lynch a été interrogée sur ce que Paula pourrait faire ces jours-ci et si elle travaille peut-être toujours chez Smart Tech. Lynch dit qu’elle l’est très certainement, continuant à théoriser que Paula utilise également la même tactique qu’elle a utilisée sur le personnage de Carell dans La vierge de 40 ans. Comme le dit Lynch :

« Ah absolument [she still works at Smart Tech]. Et dans exactement la même tenue, figée dans le temps, et les collègues dont elle est la manager continuent d’aller et venir. Et elle fait la même chose, qui prend le plus timide et couche avec eux, puis les tourmente et les terrorise. Et elle est toujours dans [singer] Michael McDonald, mais qui ne le serait pas ? »