Jane Goodall dit que le «  non-respect du monde naturel  » par l’humanité a provoqué la pandémie

La primatologue légendaire Jane Goodall a déclaré que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les humains de développer une nouvelle relation plus durable avec la nature, selon des rapports de presse.

« Nous avons essentiellement apporté ceci [pandemic] sur nous-mêmes par notre manque de respect pour le monde naturel, forçant les animaux à se rapprocher des gens, ce qui permet à un agent pathogène de passer plus facilement d’un animal à une personne », a déclaré Goodall dans un entretien avec l’AFP . « Espérons que cette pandémie a réveillé les gens. Nous devons développer une nouvelle relation avec le monde naturel. »

Bien que l’origine exacte du nouveau coronavirus responsable du COVID-19 n’ait pas encore été trouvée, les scientifiques savent que le virus est originaire d’un animal avant de se frayer un chemin dans la population humaine.

Goodall a fait ces commentaires jeudi 20 mai après avoir remporté le prix Templeton 2021, un prix de 1,5 million de dollars qui honore les personnes qui « exploitent le pouvoir des sciences pour explorer les questions les plus profondes de l’univers et de la place et du but de l’humanité en son sein », selon les Fondation John Templeton , qui attribue le prix. Les précédents récipiendaires du prix incluent le Dalaï Lama et Mère Teresa.

Goodall a dit Le gardien qu’elle souhaite attirer l’attention sur plusieurs problèmes majeurs auxquels le monde est confronté aujourd’hui, notamment un mode de vie non durable dans les pays développés et des pratiques agricoles néfastes.

« Nous avons cette idée folle que nous pouvons avoir un développement économique illimité sur une planète avec des ressources naturelles limitées et une population croissante d’humains et de leur bétail », a déclaré Goodall au Guardian. « Nous devons élaborer une sorte de population durable, en particulier du bétail. L’agriculture commerciale détruit d’immenses zones d’habitat pour cultiver le grain pour nourrir tous ces milliards d’animaux – et beaucoup de combustibles fossiles sont utilisés dans le processus. »

Goodall a également déclaré à l’AFP: « Nous devons d’une manière ou d’une autre créer une économie plus durable et plus verte. Nous devons avoir un nouvel état d’esprit pour notre survie », à la lumière des crises causées par le changement climatique et la perte de ressources naturelles.

Goodall est surtout connue pour son travail avec Wild chimpanzés cela a changé la façon dont nous voyons ces animaux et leur relation avec les humains.

Elle a commencé son étude des chimpanzés dans les années 1960 dans la forêt de Gombe en Tanzanie. Elle a fait plusieurs découvertes révolutionnaires en observant les animaux, notamment que les chimpanzés fabriquent et utilisent des outils – un trait qui était auparavant considéré comme uniquement humain, 45Secondes.fr a rapporté .

En 1977, Goodall a fondé le Jane Goodall Institute, une organisation de conservation qui soutient la protection des chimpanzés et promeut un mode de vie durable.

