Jane Garvey met en garde contre une trop grande concentration sur les questions transgenres

L’animatrice de Woman’s Hour, Jane Garvey, au Hall of Fame de la Radio Academy Arqiva (Tim P. Whitby / Getty)

Heure de la femme L’animatrice Jane Garvey dit que ses producteurs risquent de se concentrer trop sur les questions trans au détriment d’autres sujets auxquels les auditeurs se soucient davantage.

Garvey, qui quitte BBC Radio 4 Heure de la femme ce mois-ci, après 13 ans, les showrunners suggérés devraient passer plus de temps sur des questions «réelles» et accepter que pour la plupart des auditeurs, les droits trans ne sont pas «la chose la plus controversée ou la plus importante dont nous pourrions parler».

«C’est vraiment un domaine très, très, difficile. Nous n’allons jamais plaire à tout le monde qui écoute quand nous en parlons », a suggéré l’animateur de longue date dans l’épisode de mercredi 16 décembre.

«Je devrais également dire d’un point de vue purement pratique, est-ce le problème qui dérange notre public plus que tout autre? Pensent-ils que c’est la chose la plus controversée ou la plus importante dont nous pourrions parler?

« Non! Honnêtement, je ne pense pas qu’ils le font.

Heure de la femme a eu du mal à trouver le bon équilibre sur les questions trans, étant auparavant accusé de «débat de fabrication» et donnant une plate-forme à ceux qui ont des opinions «transphobes».

Jane Garvey a réfléchi à cela, en disant que dans le passé, elle avait été accusée d’être à la fois anti-trans et anti-femmes, trop féministe et «pas assez féministe».

Interrogé par un auditeur s’il était temps d’avoir plus d’entretiens avec des invités trans et transgenres lors de l’épisode de mercredi, Garvey a répondu: «Eh bien, en réponse à cela, au cours des deux dernières années, j’ai interviewé plus de femmes trans que d’hommes trans. sur L’heure de la femme.

«Donc, cela vous dit quelque chose et les gens doivent peut-être y réfléchir un peu.»

Elle a ajouté que l’émission méritait «des voix fraîches» et a déclaré qu’elle espérait que le prochain présentateur, qui rejoindra l’animatrice Emma Barnett, serait une personne plus âgée et dans la cinquantaine avec beaucoup d’expérience de vie.

À propos de son départ, elle a ajouté: «Je dois dire que je le fais avec le cœur lourd, mais je sais absolument que c’est la bonne chose égoïstement pour moi et aussi pour le programme aussi.

«Je suis suffisamment conscient de moi-même pour savoir que l’une des choses qui me manqueront vraiment, c’est, soyons honnêtes, ce genre d’adulation que vous obtenez de la radiodiffusion. C’est juste se montrer.