Jane Foster révélée comme le Mighty Thor dans Love and Thunder Crew Art

Le Mighty Thor est arrivé. Merci à quelques marchandises officielles pour la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et Tonnerre nous avons maintenant notre premier aperçu du super-héros Jane Foster de Natalie Portman, habillé comme sa version du héros MCU. L’image est une gracieuseté d’un t-shirt qui a été donné aux membres de l’équipage, le merchandising montrant également notre premier aperçu des nouveaux costumes de Thor et Valkyrie.

Le premier regard sur Thor et Valkyrie dans une armure mise à jour ET le premier regard sur l’armure Mighty Thor de Jane dans Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar – Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) 15 juin 2021

The Mighty Thor de Jane Foster ressemble beaucoup à son homologue de bande dessinée encrée, avec l’image la montrant portant un casque similaire, ainsi qu’une armure et une cape rouge. En plus du costume sur le thème de Thor, Foster peut également être vu brandissant le puissant marteau Mjölnir. Aux côtés du puissant Thor de Foster se trouvent à la fois le dieu du tonnerre et le souverain de New Asgard, Valkyrie, le premier brandissant à nouveau son arme, Stormbreaker.

Alors que les détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets, nous savons depuis un certain temps que NNatalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster et rejoindra le panthéon des héros du MCU. L’actrice a précédemment commenté son personnage, confirmant que sa version de Thor partagera l’écran avec celle de Chris Hemsworth, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a même depuis révélé qu’elle manierait le marteau convoité du dieu du tonnerre dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme.

Et donc, Thor : Amour et Tonnerre s’inspirera de Le puissant Thor course de bande dessinée. Écrit par Jason Aaron avec des illustrations de Russell Dauterman, la bande dessinée a vu Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois pour lui redonner des forces et empêcher son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible. Portman, dont l’enthousiasme pour son rôle dans le film lui fait lâcher des spoilers à gauche et à droite, a même laissé entendre à quel point Thor : Love and Thunder suivra le travail d’Aaron en disant : « Je commence à m’entraîner, à me muscler. S’il peut y avoir toutes ces femmes super-héros, plus elles sont nombreuses, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle suit un traitement contre le cancer et est un super-héros à côté. «

Bien que ces détails révèlent apparemment beaucoup de choses sur le rôle de Foster, nous ne savons toujours pas exactement comment le personnage réintégrera les aventures du MCU, ni comment elle obtiendra le pouvoir du marteau, et donc les capacités de Thor. Sa transformation a été récemment taquinée grâce à des images en coulisses montrant l’actrice en lévitation tout en étant sans aucun doute imprégnée du pouvoir du dieu asgardien, mais pour l’instant, nous ne savons pas exactement comment cela se produit.

Quelque chose qui a été révélé cependant, c’est que Thor de Chris Hemsworth affrontera le lauréat d’un Oscar et Le Chevalier Noir la star Christian Bale, qui rejoint le MCU en tant que méchant Gorr the God Butcher, un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. En plus de cela, le film mettra également en vedette les Gardiens de la Galaxie, Lady Sif et Russell Crowe, qui rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Zeus. Réalisé une nouvelle fois par Taika Waititi, il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Thor: Amour et Tonnerre Actualités.

Sujets : Thor 4, Thor