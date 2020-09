Jane Fonda regrette d’avoir raté une nuit d’amour avec Marvin Gaye

04.09.2020 13:59

Jane Fonda peut se prévaloir de nombreux admirateurs bien connus. L’un d’eux, le dédaigné Marvin Gaye, elle pleure le plus aujourd’hui.

Jane Fonda a passé 60 de ses 82 ans devant la caméra ou sous les projecteurs. Le sex-symbol des années 60 et 70 a maintenant prouvé dans une interview détaillée avec le “New York Times” que sa vie bien remplie est riche en anecdotes. Dans ce document, la deux fois lauréate d’un Oscar a également révélé ses plus grands regrets pour sa vie amoureuse.

Che Guevara l’a raté

Il y a de nombreuses années, Fonda aurait déclaré haut et fort qu’elle regrettait de n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec le révolutionnaire cubain Che Guevara (1927-1967). Interrogée à ce sujet, elle corrige maintenant sa déclaration à partir de là: «Non, je ne pense plus à lui. À qui je pense plutôt et ce que je regrette profondément, c’est Marvin Gaye. Il le voulait et je ne l’ai pas fait. J’étais toujours avec Tom alors [Hayden, Anm. d. Red.] marié.”

Aussi intéressant:

Il avait son œil sur elle

Le musicien soul américain et R&B Marvin Gaye était apparemment tombé éperdument amoureux de la blonde: «J’ai lu qu’il avait apparemment une photo de moi accrochée à son frigo. Je ne l’ai su que plus tard, après sa mort. »Gaye est décédé en 1984 la veille de son 45e anniversaire des suites d’une blessure par balle infligée par son propre père.

Fonda a également eu des mots brefs et pas vraiment flatteurs à propos de son ancienne co-star Marlon Brando (1924-2004). Bien qu’il fût un “grand acteur”, il était une “déception” en termes humains. Les deux ont été vus ensemble en 1966 dans le western “Un homme est chassé”.

