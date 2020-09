Jane Fonda: Pourquoi est-elle un tel aimant pour les hommes?

05.09.2020 à 20h37

Même à l’âge fier de 82 ans, l’actrice Jane Fonda est toujours très demandée. Des légendes comme Marvin Gaye sont tombées amoureuses d’elle. Qu’est-ce qui rend l’actrice si attirante?

Jane Fonda (82 ans) est l’une des plus grandes stars hollywoodiennes des dernières décennies. Dans les années soixante et soixante-dix notamment, il était impossible d’imaginer les grands écrans de cinéma sans eux. A cette époque, beaucoup d’hommes en étaient certainement fous, y compris la légende de la musique Marvin Gaye.

Bien que l’actrice n’ait rien laissé à désirer en termes d’amour, elle a été mariée trois fois au total, mais elle a néanmoins rejeté la chanteuse. On se demande ce qui a fait de la belle femme américaine un tel aimant pour les hommes?

Une femme entre politique et Hollywood

Sans aucun doute, Jane Fonda est une femme belle, talentueuse, confiante et prospère. Cependant, son engagement politique est probablement devenu le facteur primordial. Avec son engagement intrépide contre la guerre du Vietnam, l’énergie nucléaire et la pollution climatique, elle a atterri à plusieurs reprises dans la presse. À ce jour, l’actrice assiste à des manifestations et n’a aucun problème à se faire arrêter pour ses convictions.

Cette image de badboy avec un contenu moral est extrêmement attrayante. Qu’y a-t-il de plus sexy que quelqu’un qui défend sans hésitation ses valeurs?

Rien qu’en 2019, elle a été arrêtée à plusieurs reprises lors de manifestations pour plus de protection du climat par le gouvernement américain. En novembre, elle a même dû passer une nuit en prison. L’icône hollywoodienne a pris les choses faciles. Après avoir été libérée, elle a déclaré à la presse que son arrestation était une “grande chose” pour son mouvement car tout le monde faisait maintenant des reportages sur elle.

Aussi intéressant:

Une vie sans compromis, mais avec beaucoup d’hommes

Jane Fonda peut déjà se remémorer une vie très mouvementée. Elle a été mariée trois fois et a un enfant avec chacun de ses ex-maris.

En 1965, à 28 ans, elle épouse le cinéaste français Roger Vadim. Le mariage s’est rompu huit ans plus tard à cause de sa dépendance à l’alcool. Trois jours seulement (!) Après le divorce officiel de l’Européen, elle épousa l’homme politique Tom Hayden. À l’époque, elle était déjà enceinte de lui. L’amour a duré 17 ans.

Un an après son divorce avec Haydem, elle a noué le nœud avec le magnat des médias Ted Turner. Ce mariage a également duré dix ans. Fidèle à la devise «Toutes les bonnes choses viennent par trois», Jane Fonda a vécu un mariage sauvage de 2009 à 2017 avec son dernier partenaire, le producteur de musique Richard Perry.

Elle pleure toujours Marvin Gaye après

Trois mariages ou pas, la star hollywoodienne a révélé cette semaine lors d’une séance de questions-réponses avec le New York Times qu’elle regrettait toujours de ne pas avoir couché avec Marvin Gaye. Elle a dit:

«Mais à qui je pense, et ce que je regrette beaucoup, c’est Marvin Gaye. Il le voulait, mais je ne l’ai pas fait. J’étais mariée à Tom Hayden à l’époque. J’ai rencontré de nombreux artistes pour organiser des concerts pour Tom, et la femme qui m’a aidé m’a présenté Marvin Gaye. “

Les personnes présentes étaient bien sûr enthousiasmées par cette réponse piquante. Immédiatement, ils ont voulu savoir si le pick-up de Marvin Gaye contenait les mots “Sexual Healing”, faisant allusion à son superhit du même nom. Jane Fonda a en outre plaisanté:

«J’avais besoin d’une guérison sexuelle à l’époque, mais non, il n’a pas dit cela. Quand il est décédé, on m’a dit qu’il avait apparemment une photo de moi sur son frigo à l’époque. »Les années de regret étaient apparemment réciproques.

