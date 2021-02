Jane Fonda partage sa routine du coucher et pourquoi elle aime être célibataire à 83 ans

Jane Fonda est célibataire et adore ça!

Fonda, 83 ans, s’est ouverte dans une interview avec SELF sur la façon dont elle est célibataire et adore se coucher tôt pour regarder Rachel Maddow sur MSNBC et diffuser de nouveaux films.

Fonda a déclaré qu’elle était généralement au lit à 18 h 30 ou 19 h, mais qu’elle ne s’endormait pas avant 21 h 30 ou 22 h.

« Tu vois, je vis seule. Je n’ai pas de mari ou d’amant, donc je peux faire ce que je veux. Je suis généralement au lit assez tôt », a déclaré la star de « Grace et Frankie » à propos de son heure de coucher routine. «J’ai un lit où tu peux lever la tête et les pieds. Tu sais, comme un lit d’hôpital. C’est un matelas très confortable. Alors je lève la tête et je lève les pieds, et je commence à regarder la télévision. «

Fonda, qui a été mariée trois fois, a déclaré qu’elle était seule la nuit, car deux de ses ex-maris adoraient travailler tard le soir.

« Oh, mon Dieu, je veux dire, un de mes maris aimait se coucher tôt comme moi. Mais il va sans dire que lorsque nous nous sommes couchés ensemble, je ne lisais pas et ne regardais pas beaucoup la télévision », dit-elle. «Un autre mari aimait écrire pendant la nuit. Deux de mes trois maris étaient des noctambules. Nous ne nous couchions donc pas souvent à la même heure.

Être seule signifie également que Fonda a perfectionné l’art de passer une bonne nuit de sommeil en trouvant la routine du coucher qui lui convient le mieux. Fonda met Weleda Skin Food sur ses jambes et ses bras pour les garder hydratés. Quand il est temps d’éteindre les lumières, elle s’assure que la température est réglée à 68 degrés et que le ventilateur de plafond est allumé avant de passer sous son nouvel accessoire de sommeil préféré, une couverture lestée de 15 livres que sa nièce Bridget Fonda lui a achetée pour Noël. .

« Et c’est intéressant, parce que je ne lui ai pas dit ça, mais j’aime le poids sur moi et pendant assez longtemps j’ai pensé, je me demande si je devrais avoir une couverture lestée? » elle a révélé. « Quelqu’un m’a parlé de ces couvertures. Ils les donnent aux personnes qui souffrent d’anxiété, ce que je ne fais pas. J’aime juste la sensation de poids sur moi. »

«Je m’endors si facilement et je dors toute la nuit, et c’est divin», dit-elle.

Bien que Fonda soit seule avec son chien trois jours par semaine, elle a toujours une interaction humaine amicale pendant la pandémie via sa capsule de quarantaine.

« J’aime être seule. Le reste de la semaine, il y a une capsule. Il y a mon assistant et un homme qui s’occupe des affaires de la maison, si quelque chose ne va pas avec la maison, et il cuisine aussi », dit-elle. « Donc je ne suis pas tout le temps seul à 100%. »

La semaine dernière, pour le plus grand plaisir de ses fans, Fonda a partagé une photo d’elle-même se faisant vacciner et donnant le pouce en l’air.

« Je suis vacciné aujourd’hui! » elle a écrit. « Ouais! Ça ne fait pas mal. »