Jane Fonda, l’actrice de Grace & Frankie, a annoncé qu’elle avait un cancer

À travers son Instagram, Jane Fonda a été choquée par ses mots en annonçant qu’elle avait un cancer. Vous savez ce qu’il a dit.

Grâce et FrankieBien qu’elle ait été considérée comme l’une des séries les plus longues sur Netflix, elle a réussi à se positionner comme l’une des favorites. Son histoire, sa mise en scène et son message émouvant ont été de grands atouts pour sa réussite. Cependant, ce que les téléspectateurs ont le plus aimé, ce sont leurs actrices : jane fonda et Lily Tomlin, qui y a joué. Les deux interprètes sont des icônes des années 80, mais désormais ils reviennent sur le petit écran avec style.

Bien qu’ils n’aient jamais disparu de l’industrie, c’était l’arrivée de Grâce et Frankie à Netflix qui les a remis au top. A tel point que, ces dernières heures, les fans de la série ont été choqués par l’annonce de jane fonda. L’actrice a avoué, via son compte Instagram, qu’elle avait un cancer. Aussi, dans sa publication, il a assuré qu’il combattait déjà la maladie grâce à la chimiothérapie..

« Alors, mes chers amis, j’ai quelque chose de personnel que je veux partager. On m’a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien et j’ai dû commencer des traitements de chimiothérapie »écrit-il dans son billet. jane fonda, d’autre part, il a également déclaré qu’il est optimiste et assure que sa tumeur est traitable. « 80% des gens survivent, donc je me sens chanceux. »étaient ses mots exacts.

De même, elle se sent heureuse et chanceuse de pouvoir bénéficier d’un bon service médical et d’avoir les meilleurs professionnels pour s’occuper de son traitement. « J’ai un service médical et j’ai accès aux meilleurs médecins pour un traitement. Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégié dans ce« , il a déclaré. Il a dit cela afin de lutter pour l’égalité devant le service médical avec un seul objectif : que toutes les personnes atteintes de cancer aient accès aux traitements nécessaires.

À son tour, Jane a clairement indiqué qu’au-delà de faire face à sa maladie avec des traitements pendant six mois, elle ne laisserait pas le cancer interférer avec son activisme pour le changement climatique. « Les élections de mi-mandat approchent, et elles sont plus qu’importantes, alors vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir alors que nous développons notre armée de défenseurs du climat.», a-t-il lâché.

Cependant, ce n’est pas la première fois que jane fonda combat le cancer. Au cours de la quatrième saison de Grâce et Frankie En 2018, il a dû faire face à l’ablation d’une tumeur à la lèvre. Et, au même moment, en 2010, il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de sa poitrine lors d’un examen de routine. C’est pourquoi, pour conclure, il a assuré : « le cancer vous enseigne définitivement l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités”.

