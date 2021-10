Jane Austen : 4 adaptations de ses romans à regarder sur Netflix, Prime Video et HBO Max

Né en 1775, Jane Austen Il a su se consacrer comme l’un des romanciers britanniques le plus reconnu de l’histoire. Et bien que ses fictions écrites à l’époque géorgienne datent de quelques années, elles continuent aujourd’hui à faire fureur dans leur adaptations cinématographiques si précis et engageant. Par conséquent, nous présentons ici quatre films basés sur ses livres que vous pouvez apprécier dans Netflix, Amazon Prime Vidéo et HBO Max.

+ 4 adaptations de Jane Austen sur Netflix, Prime Video et HBO Max

4. Sens et sensibilité

Le catalogue de Netflix des offres Sens et sensibilité, le film basé sur le roman de Jane Austen qui a eu sa première en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze. Dirigée par Ang lee et mettant en vedette Emma Thompson (également scénariste), Kate Winslet et Alan Rickman, le film présente trois sœurs confrontées à la pauvreté après la mort de leur père et contraintes de dépendre de la générosité des autres.

3. Amour et amitié

Au 2016 il a été créé Amour et amitié, inspiré du roman Madame Susan également écrit par Jane Austen. Kate Beckinsale, Chloë Sévigny et Xavier Samuel, dirigé par Stillman de PentecôteIls sont chargés de raconter l’histoire de Lady Susan Vernon, qui va vivre temporairement dans la ferme de sa belle-famille et, pendant qu’elle y est, décide de trouver un mari pour sa fille Frederica et aussi pour elle-même. Amour et l’amitié peut être apprécié dans Amazon Prime Vidéo.

2. Emma

Il y a tout juste un an l’une des adaptations préférées de ceux qui se souviennent encore aujourd’hui du travail de Jane Austen avec une grande affection est sortie. Il s’agit de Emma, disponible en HBO Max, qui a pour protagonistes Anya Taylor-Joy et Bill Nighy. Dirigé par Automne de Wilde, présentent la vie d’une jeune femme qui vit en Angleterre géorgienne et qui s’occupe de mettre en relation ses amis et sa famille.

1. Fierté et préjugés

Un classique qui ne se démode pas : Orgueil et préjugés. Créé en 2005 sous la direction de Joe Wright, ce film disponible en Netflix C’est l’un des plus emblématiques du genre romantique. Tout comme le roman du XIXe siècle de Jane Austen, Mme Bennet veut marier ses filles à des messieurs prospères, dont le nouveau venu M. Darcy. Keira Knightley, Matthew Macfadyen et Brenda Blethyn vedette dans cette histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂