Jana Duggar taquine un nouveau projet et l’appelle un «  travail de rêve  » pour travailler avec ses frères

Jana Duggar a taquiné un nouveau projet sur Instagram et l’a qualifié de «travail de rêve» de travailler aux côtés de ses frères. Bien qu’elle n’ait pas dit sur quoi ils allaient travailler, le nouveau cliché l’a montré à elle et à son frère alors qu’ils se promenaient dans ce qui semblait être un magasin de rénovation domiciliaire.

La star de Counting On a révélé qu’elle rassemblait les matériaux dont elle avait besoin pour faire plus de travail. Cependant, elle n’a pas révélé s’il s’agissait de la propriété Duggar dans l’Arkansas ou d’autres travaux de rénovation extérieurs.

Dans l’instantané, Jana et son frère, qu’elle n’a pas identifié, ont été vus alors qu’ils poussaient un caddie. Ils passèrent devant un étalage de pots de peinture et se dirigèrent vers le centre de décoration et d’éclairage de l’entreprise.

Jana portait une casquette de baseball blanche sur ses longues tresses marron clair. Elle a ajouté une veste vert olive comme touche à la mode. Cela a été porté avec une jupe en jean jusqu’aux genoux. Elle a ajouté des baskets blanches comme touche finale. Elle portait un petit sac à dos noir.

Deux des membres de sa famille Duggar ont été les premiers à intervenir concernant la photo.

La soeur Joy-Anna de Jana et la belle-soeur Anna Duggar ont adoré la photo.

Les fans avaient beaucoup à dire sur le simple cliché. Beaucoup en ont profité pour débattre de la question de savoir si le couple portait des masques, tandis que d’autres ont partagé à quel point ce serait merveilleux pour Jana de porter ses compétences en décoration et en rénovation à un autre niveau, en tant qu’animatrice de sa propre émission de télévision.

« J’ai hâte de voir ce que vous créez tous! » s’exclama un fan.

«J’adorerais avoir une équipe de frères pour m’aider dans mon travail! Tu es béni! » fit remarquer un deuxième disciple.

«Nous sommes en route pour l’Arkansas en ce moment pour rendre visite à notre famille! J’espère toujours que nous vous croiserons accidentellement! a écrit un troisième utilisateur d’Instagram.

«Vous avez besoin de votre propre émission dérivée sur tous vos projets de rénovation. Vous êtes tous tellement talentueux et bien équilibrés! » a écrit un quatrième fan.

Il semble que Jana ait pris à cœur les commentaires des fans. Elle a lancé son propre site Web à la fin de 2019 appelé Arbor Acres. Le site, qui est toujours en construction comme on le voit ici, a partagé une déclaration quant à son plan d’affaires. Il a dit que l’entreprise a une passion pour trouver la beauté dans l’environnement, rassembler les gens et tout ce qui est créatif. Son énoncé de mission s’est conclu par ses espoirs que le site devienne une destination préférée pour ses abonnés avec des idées qui les rendront passionnés par la vie et tout le bien qu’elle a à offrir.