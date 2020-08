Jan Josef Liefers a mis en garde contre la démo de Corona

31.08.2020 à 12h53

L’acteur Jan Josef Liefers met en garde contre les conséquences possibles de la crise corona. Les manifestations de Corona à Berlin lui ont rappelé l’époque de 1989 avant la chute du mur de Berlin, avec une grande différence.

L’acteur et musicien Jan Josef Liefers (56 ans, “Tatort”) prononce des paroles d’avertissement sur la crise de Corona. Dans le discours «Bild», Liefers, né à Dresde en 1964, a comparé la situation actuelle avec le tournant de la RDA après la chute du mur de Berlin en 1989/90 et, contrairement aux démos actuelles de Corona, a fait l’éloge de la discipline des manifestants dans le naufrage de la RDA. À ce moment-là, il y avait une direction, la mise en œuvre des démos était pacifique, a déclaré Liefers.

Liefers avait participé activement aux manifestations à Berlin-Est en 1989 contre la dictature et pour la démocratie et la liberté. Mais malgré la critique justifiée des «démonstrations d’hygiène», il y a aussi des gens «entre les théoriciens du complot et les radicaux de droite» qui ont tout simplement très peur pour leur existence. Liefers a demandé au groupe: “Que se passe-t-il si les citoyens ont l’impression que les mesures causent plus de dégâts que le virus lui-même?”

L’artiste a raconté un concert du week-end sur la scène flottante à Dresde, où un membre d’équipage lui a dit que bien qu’il savait ce qu’il faisait contre le virus, il ne savait pas comment se défendre contre une mesure, la sienne. Attaques d’existence.

Liefers: La radicalisation est une question de caractère

C’est cependant une question de caractère, estime Liefers, si le déclin économique personnel et les difficultés financières conduisent au radicalisme politique. «Personne dans mon cercle d’amis ne devient radical parce qu’il ne sait pas comment payer son loyer – mais c’est triste. Et perplexe. Cela ne devrait être personne dans ce pays », a déclaré Liefers.

“Redonner des responsabilités aux gens”

Liefers a critiqué la nature de la communication politique actuelle et le danger du paternalisme. Il a cité en exemple sa mère de 76 ans: “Elle a décidé pour elle-même – une femme adulte en pleine possession de ses pouvoirs spirituels – de prendre le risque de voir ses petits-enfants.” Ils seraient contrariés si quelqu’un venait maintenant. et lui interdirait de le faire. Appel urgent des Liefers: “À un moment donné, nous devons rendre les gens responsables.”

L’acteur a attesté que la société occidentale était douée pour gérer les risques – contrairement à la peur. Son appel: “Il faut arrêter d’avoir peur”. Le gouvernement doit tout faire, pour ainsi dire, tout pour «faire sortir la peur de la vie quotidienne» et «parvenir à une gestion des risques sensée».

En outre, la Loi fondamentale et la liberté ne doivent pas être subordonnées à la protection contre l’infection. Il a raté le point de vue de la jeune génération, qui est la moins exposée au virus, mais qui doit en grande partie supporter les coûts des mesures. En fin de compte, c’est la question de «comment nous voulons tous vivre».

