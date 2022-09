Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchent Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie. Après avoir regardé tous les épisodes sortis de la saison 2, la curiosité des fans s’est encore accrue. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous voulez connaître toutes les mises à jour sur la série, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous partagerons toutes les mises à jour concernant Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie. Vous trouverez également de nombreuses autres mises à jour telles que la façon de regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur les acteurs et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

C’est une série indienne et le nom de sa société de production est Tipping Point Films. Le premier épisode de cette série est sorti le 10 janvier 2020 et après la sortie, cette série est devenue populaire dans différentes régions du pays. Vous pouvez maintenant voir que la saison 2 est sortie et que les fans l’apprécient.

L’histoire de cette série tourne autour du nom d’un village appelé Jamtara et au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez de jeunes, entreprenants, incendiaires, des cerveaux et des cousins, Sunny et Rocky, avec leurs amis, exécuter tranquillement une escroquerie de phishing au succès fou. du petit village de Jamtara. L’histoire de cette émission est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie. Alors sachons-le.

Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Épisode 9 Date de sortie

Si nous parlons de Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie. Dans la saison 2, il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de la série. Tous les épisodes de la saison 2 sont sortis le 23 septembre 2022. Donc, si vous n’avez pas regardé tous ces épisodes, regardez-les d’abord.

Où diffuser Jamtara Sabka Number Ayega?

Si vous êtes prêt à regarder cette émission, sa plateforme officielle est Netflix. Si vous souhaitez diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés à tout moment et après avoir acheté l’abonnement de Netflix, vous pouvez regarder de nombreuses autres séries et films disponibles dessus.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Amit Sial comme Brajesh Bhaan

Sparsh Srivastav comme Sunny

Monika Panwar comme Gudiya

Anshuman Pushkar dans le rôle de Rocky

Dibyendu Bhattacharya comme inspecteur Biswa

Aksha Pardasany comme Dolly Sahu

Aatm Prakash Mishra comme Bachhu

Sarfaraz Ali Mirza comme Ponto

Kartavya Kabra comme Shahbaaz

Rohit Kp comme Munna

Harshit Gupta comme Bachha

Udit Arora comme Saurav

Vishwa Bhanu en tant que père de Sunny

Shruti Bhattacharya en tant que mère de Sunny

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de Jamtara Sabka Number Ayega, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant Jamtara Sabka Number Ayega Saison 2 Episode 9 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

