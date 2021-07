Jamie Spears est-il en train de mourir ? Photos du père de Britney Spears qui a l’air fragile au milieu d’une bataille de conservation et d’une peur de la santé

Des photos récentes du père éloigné de Britney Spears, Jamie Spears, le montrent en mauvais état au milieu de la bataille en cours pour la tutelle de sa fille.

Jamie semblait avoir l’air fragile et malade dans les clichés des paparazzis, soulevant des questions sur sa santé et sa capacité à exercer ses fonctions de conservateur de sa fille.

Britney a accusé la femme de 68 ans d’avoir maintenu une tutelle abusive au cours des 13 dernières années en déclarant à un tribunal californien qu’elle souhaitait mettre fin à la tutelle.

« Il aimait le contrôle [he had] de blesser sa propre fille – 100 000 pour cent », a-t-elle déclaré à propos de son père.

Jamie Spears est-il en train de mourir ?

Jamie a à peine été aperçu en public au cours des dernières années tout au long d’une bataille de santé en cours, mais les images récentes montrent que le père controversé a l’air en moins bonne santé que d’autres apparences.

Nous avons examiné ses problèmes de santé persistants.

Jamie Spears a subi une rupture du côlon en 2018.

En janvier 2019, Britney a annoncé une interruption indéfinie de ses tournées et de ses représentations, révélant qu’elle prenait un congé après que son père ait « failli mourir » en novembre dernier.

«Je consacre ma concentration et mon énergie à prendre soin de ma famille. Nous avons une relation très spéciale et je veux être avec ma famille en ce moment, tout comme ils ont toujours été là pour moi », indique le communiqué.

Des sources affirment que le père de Britney « ne se portait pas bien » après plusieurs interventions chirurgicales.

Il a été rapporté que le côlon de Jamie s’était rompu, ce qui l’a obligé à subir deux interventions chirurgicales dans les mois qui ont suivi.

Des sources affirment que Jamie ne s’était pas complètement rétabli après ses opérations.

On croyait que Britney était aux prises avec les problèmes de santé de son père, s’enregistrant dans un établissement de santé mentale peu de temps après une deuxième intervention chirurgicale.

Jamie a pris du recul par rapport à son rôle de conservateur en 2019.

En septembre 2019, la demande de Jamie de s’absenter de son rôle de conservateur principal de la succession de Britney a été approuvée par un juge californien.

Jamie, qui contrôlait les finances de sa fille, les soins de santé, les agents de sécurité et l’accès aux visiteurs depuis 2008, a cité des « raisons de santé personnelle » dans son dossier.

Le contrôle temporaire de la tutelle a été transmis à Jodi Montgomery, l’une des responsables des soins de Britney.

L’offre de Jamie de revenir en tant que seul restaurateur a été rejetée.

En 2021, la santé de Jamie s’était suffisamment rétablie pour qu’il conteste la décision d’un juge de faire d’une institution financière un co-conservateur de la succession de sa fille.

Britney avait tenté de retirer complètement le contrôle de son père sur ses finances l’année précédente, mais cela a également été rejeté par le tribunal.

On ne sait pas quel était l’état de santé de Jamie à ce stade, et on ne sait pas non plus s’il n’avait pas repris ses fonctions de conservateur de sa fille.

Jamie semble avoir l’air malade dans les images de paparazzi de 2021.

En juin 2021, il a été signalé que Jamie vivait dans un camping-car à Kentwood, en Louisiane, après avoir vendu la maison familiale Spears.

Les images montrent le père de trois enfants quelque peu reclus en train de socialiser avec les habitants mais, selon les documents judiciaires déposés par son équipe juridique, Jamie n’a aucun contact avec sa fille.

On ne sait pas encore s’il s’est remis de ses problèmes de santé de 2018.

