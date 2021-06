Jamie Spears dépose une pétition pour enquêter sur le traitement de tutelle de Britney Spears

Jamie Spears a déposé mardi une requête pour enquêter sur les allégations de sa fille Britney Spears lors de son rare témoignage la semaine dernière demandant de mettre fin à sa tutelle.

La chanteuse, 39 ans, est sous tutelle légale impliquant son père depuis plus de 13 ans. Dans un témoignage dramatique mercredi dernier, Spears a affirmé qu’elle était surmenée sans interruption, qu’elle prenait des médicaments au lithium et qu’il lui était interdit d’avoir d’autres enfants après que ses conservateurs ne lui aient pas permis de retirer son contraceptif – qui, selon elle, étaient approuvés par son père et co-conservateur, James « Jamie » Spears.

Dans sa requête déposée mardi, Jamie Spears et son équipe ont demandé au tribunal « d’enquêter sur la véracité des allégations et des allégations de Mme Spears », ce qu’il a nié avec véhémence, affirmant qu’il n’avait à cœur que l’intérêt supérieur de sa fille.

Son père a également déposé une réponse le même jour que la pétition, exprimant ses inquiétudes concernant Jodi Montgomery, qui a été nommée conservatrice temporaire de la personne par Britney Spears en septembre 2019.

Dans sa réponse, Jamie Spears a déclaré qu’il était « préoccupé par la gestion et les soins de sa fille » et que Montgomery « ne reflétait pas ses souhaits ». Il a ajouté que Montgomery était le seul conservateur qui supervisait les décisions liées à la vie personnelle et au traitement médical de la chanteuse depuis sa nomination.

Les avocats de Britney Spears et de son père n’ont pas immédiatement renvoyé mercredi une demande de commentaire sur les documents déposés.

Jamie Spears a été nommé conservateur de sa fille en 2008. Il a été temporairement nommé exécuteur testamentaire unique de la succession de sa fille en 2019 après la démission de son co-conservateur, Andrew Wallet.

Un an après la démission de Wallet, l’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, a déposé une requête pour faire retirer Jamie Spears. Ingham a déclaré que son client avait peur de son père, préférerait qu’un professionnel s’occupe de son cas et refuserait de jouer tant que son père serait en charge de ses affaires.

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a rejeté la demande du chanteur, mais a désigné une institution financière, Bessemer Trust, en tant que co-conservateur de Jamie Spears et Montgomery en tant que conservateur de la personne de Britney Spears.

Britney Spears a déclaré à un juge de Los Angeles qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle, alléguant que son père l’avait punie pour ne pas avoir obéi à ses désirs et avait l’impression qu’elle était « asservie » par ses exigences. La chanteuse a également exprimé des inquiétudes quant à la confidentialité de son traitement médical, affirmant qu’elle était surveillée à toute heure de la journée.

À la suite de son témoignage, Spears a été inondée de soutien d’acteurs, de chanteurs et de personnalités des médias, dont sa sœur, Jamie Lynn Spears, et sa collègue chanteuse pop, Christina Aguilera. L’examen de son cas a été intensifié à la suite de « Framing Britney Spears », un documentaire sur sa tutelle publié en février, contribuant à alimenter le mouvement #FreeBritney sur les réseaux sociaux.

Bien qu’une grande partie de sa vie se soit déroulée aux yeux du public, le tribunal a scellé un certain nombre de documents du dossier public en raison de préoccupations concernant la vie privée de la chanteuse. Ingham a déposé une requête l’année dernière pour ouvrir son dossier au public.

Au cours de son témoignage, Spears a déclaré: «Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et c’est suffisant. »

Dans ses remarques de clôture, elle a déclaré: «Je me sens ligotée, intimidée, laissée de côté et seule. Et j’en ai marre de me sentir seul. Je mérite d’avoir les mêmes droits que tout le monde, en ayant un enfant, une famille, n’importe laquelle de ces choses et plus encore. »

