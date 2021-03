Jamie Spears défend à nouveau le rôle de conservateur de Britney alors que les législateurs du GOP appellent à l’audition

Jamie Spears défend à nouveau son rôle de conservateur pour sa fille Britney alors que les républicains du Congrès appellent à une audience sur les tutelles ordonnées par le tribunal.

«Chaque fois que Britney veut mettre fin à sa tutelle, elle peut demander à son avocat de déposer une pétition pour y mettre fin; elle a toujours eu ce droit, mais en 13 ans, elle ne l’a jamais exercé », a déclaré cette semaine Vivian L. Thoreen, avocate de Jamie Spears. «Britney sait que son papa l’aime et qu’il sera là pour elle quand et si elle a besoin de lui, comme il l’a toujours été – tutelle ou pas.»

La pop star est sous tutelle légale depuis plus d’une décennie et a essentiellement eu un tuteur nommé par le tribunal – son père – après une panne publique en 2007. En 2020, elle a demandé que son père soit démis de sa tutelle, avec elle. avocat disant que Britney Spears avait «peur» de Jamie Spears.

Cette décision a renouvelé l’intérêt pour la tutelle, et la procédure judiciaire a fait la une des journaux nationaux et a alimenté les réactions des fans à la gestion du domaine par la famille. La critique de la tutelle – et en particulier de Jamie Spears en tant que seul conservateur – s’est intensifiée après la sortie cette année du documentaire du New York Times, «Framing Britney Spears».

Cette semaine, les représentants Matt Gaetz de Floride et Jim Jordan de l’Ohio ont demandé au Comité judiciaire de la Chambre de tenir une audience sur les tutelles ordonnées par le tribunal, se référant spécifiquement au mouvement #FreeBritney.

« Ces dernières années, le public est de plus en plus préoccupé par le recours à la tutelle pour priver efficacement des individus de leurs libertés personnelles à la demande d’autrui par la manipulation des tribunaux », ont-ils écrit en demandant l’audition.

« L’exemple le plus frappant est peut-être le cas de l’artiste interprète multi-platine Britney Spears », indique la lettre.

Mais Thoreen a cité le rôle de conservateur de Jamie Spears comme un moyen par lequel sa fille a pu reprendre la garde de ses enfants, ramener ses finances de la catastrophe et créer un environnement pour qu’elle vive loin des médias.

L’objectif de Jamie Spears «a toujours été de faire ce qu’il y a de mieux pour Britney», a déclaré Thoreen, ajoutant que lorsque Jamie Spears est intervenu en tant que conservateur en 2008, les archives judiciaires le montrent, les actifs de la star valaient 2,8 millions de dollars et elle était endettée, mais que aujourd’hui, elle a un actif de près de 60 millions de dollars.

Le directeur, le publiciste et l’avocat de Spears n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires mercredi.

Son père a «rempli ses fonctions de conservateur de Britney avec le genre de dévouement et de diligence que seul un membre de la famille – que seul un parent qui aime sa fille inconditionnellement – peut», a déclaré Thoreen.

Jamie Spears a été nommé seul conservateur de sa fille en 2019 après la démission de son ancien co-conservateur Andrew Wallet. L’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, a fait valoir l’année dernière que la chanteuse avait peur de son père et préférerait qu’une institution financière professionnelle reprenne sa succession.

La juge Brenda Penny de la Cour supérieure de Los Angeles a rejeté la requête, mais a nommé la société financière Bessemer Trust en tant que co-conservateur avec James Spears. Penny a également confirmé la décision le mois dernier lors d’une audience où elle a ordonné à Bessemer Trust et Jamie Spears de travailler ensemble pour créer un plan budgétaire pour la chanteuse.

« Le tribunal a mis la tutelle en place précisément parce que la vie et la santé de Britney étaient en danger et que les gens en profitaient financièrement », a déclaré Thoreen. « Grâce aux efforts de Jamie, la succession de Britney est maintenant capable de prendre soin de Britney et de ses enfants pour le le reste de leur vie, tant que personne n’est autorisé à l’exploiter ou à en profiter à nouveau. »

Ingham a réitéré au tribunal le mois dernier que ce n’était «pas un secret» que Britney Spears ne voulait pas que son père soit son conservateur.

Une audience sur la tutelle est prévue pour le 17 mars.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.