Jamie Spears a été suspendu à la tête du Conservatoire de Britney

L’expert-comptable agréé John Zabel a été sélectionné par la pop star et son avocat pour remplacer son père.

Cela signifie que Jamie n’aura plus le contrôle de l’État de 39 ans.

La juge Brenda Penny a été chargée de décider si la tutelle de la chanteuse – qui régit sa vie depuis 13 ans – doit rester en place et si c’est le cas, si son père Jamie Spears reste l’un des conservateurs.

Britney a souligné qu’elle ne voulait plus que son père contrôle la tutelle.

En juillet, Britney a obtenu la permission d’engager son propre avocat et a choisi Mathew Rosengart qui a depuis fait pression pour que Jamie Spears soit retiré de la tutelle.

Exhortant le juge à retirer Jamie de la tutelle, Rosengart a déclaré qu’il s’agissait d’un « premier pas nécessaire – et substantiel – vers la liberté de Mme Spears et la fin du cauchemar kafkaïen qui lui a été imposé par son père, afin que sa dignité et ses libertés fondamentales puissent être restaurées ‘.