Jamie Oliver considère que mettre des raisins sur une pizza a changé la donne

Une erreur de raisin ou une idée de raisin?

Le chef britannique Jamie Oliver a suscité la controverse avec une recette qui appelle à mettre du raisin sur la pizza. Il a montré sa recette dans un épisode récent de son émission britannique «Keep Cooking Family Favorites».

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

La pizza d’Oliver comprenait des saucisses, de l’huile d’olive, des oignons rouges, des pignons de pin, du pesto de tomates séchées et ce qu’il appelle «l’ingrédient secret» – les raisins.

«Vous n’avez besoin que d’une poignée», dit-il.

«Une fois que vous l’avez essayé, la douceur, la salinité, tout le genre de chose, est magnifique», ajoute-t-il.

Oliver suggère également d’ajouter du romarin, notant que le romarin et les raisins «sont un mariage fait au paradis». Ensuite, il a ajouté de la mozzarella avant la cuisson.

«Cette combinaison change la donne», dit-il à propos du plat.

On pourrait dire qu’il est « raisin » diable parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas d’accord avec sa création culinaire.

Oliver a publié un sondage sur Twitter demander aux gens s’ils soutiennent les raisins sur une pizza.

Plus de 1 900 réponses ont afflué, 65% ayant choisi l’option «Non, pas pour moi» et plusieurs personnes des deux côtés ont répondu avec leurs propres réponses.

Les seuls raisins qui devraient accompagner la pizza sont le vin rouge 🍷 – Neil Smith (@ nsmith135) 1 mars 2021

« Les seuls raisins qui devraient accompagner la pizza sont le vin rouge, » une personne a écrit.

Pour la foule « Nah » … vous n’avez jamais apprécié un plateau avec du fromage, de la baguette et … des raisins? – h (@kat_samb) 1 mars 2021

« Pour la foule ‘Nah’ … vous n’avez jamais apprécié un plateau avec du fromage, de la baguette et … des raisins? » quelqu’un d’autre a souligné.

Perdez votre clé de la ville de Naples avec ça. Juste là-haut avec de l’ananas. – Jonny Preghi (@ Juanito308) 1 mars 2021

« Perdez votre clé de la ville de Naples avec ça. Juste là-haut avec l’ananas, » une autre personne a écrit.

Le raisin sur la pizza, qui ressemble à la focaccia au raisin et au romarin de Giada De Laurentiis, fait monter la barre pour les garnitures qui divisent l’opinion publique, comme une roue à pizza tranchant une grande tarte au pepperoni.

Giada De Laurentiis

Plus tôt cette semaine, une pizzeria de l’Iowa a soulevé des sourcils avec sa pizza Froot Loops et nous ne pouvons pas oublier le grand-père de tous les arguments de garniture de pizza – ananas – qui a ses détracteurs, ainsi que ses champions, dont Dwayne « The Rock » Johnson.