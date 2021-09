Jamie Lee Curtis révèle son point culminant de carrière, et oui, cela implique Halloween

Avec une carrière s’étalant sur cinq décennies différentes, il ne fait aucun doute pourquoi Jamie Lee Curtis était la récipiendaire de cette année du Prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière au Festival du film de Venise, même si elle n’arrivait pas à y croire. L’actrice n’est pas à court de confiance en ses capacités d’actrice, mais plus qu’elle trouve étrange d’être honorée de cette manière alors qu’elle se sent encore si jeune à l’intérieur. « Je me sens si vivant, comme si j’étais cette personne de 14 ans qui commence tout juste sa vie. C’est comme ça que je me réveille chaque jour avec ce genre de joie et de but », a déclaré la personne de 62 ans. Le journaliste hollywoodien. Cependant, quand il s’agit de ce qu’elle considère comme le point culminant de sa carrière, tout revient à son rôle le plus emblématique.

Jamie Lee Curtis n’a pas pu raconter le pire moment de sa carrière, déclarant à la place : « Je n’en ai pas. Il y a des jours difficiles dans le travail de tout le monde. Ma pire journée au travail ne commence même pas à faire surface à quel point d’autres personnes travaillent vraiment. Je refuse donc de répondre à votre question. » Cependant, lorsqu’on lui a demandé quel était le point culminant de sa carrière, elle a été étonnamment rapide à choisir un souvenir très récent de son dernier tournage sur Halloween en 2018.

« Quand je faisais Halloween 2018, la dernière scène du film que je devais tourner était un moment où Laurie Strode est assise seule dans une camionnette, regardant Michael Myers se diriger vers une prison supermax où il passera le reste de sa vie . Et elle voit cette personne qui lui a causé 40 ans de traumatisme être emmenée. Et la scène était juste moi seul dans un camion. Quand nous sommes allés le tourner, c’est juste mon petit camion avec environ 14 caméras autour et des grues et les lumières et une équipe. J’étais dans ma caravane en train de préparer mon travail, qui allait être émouvant, cathartique. Il a été décrit comme un moment où Laurie rejoue en quelque sorte les 40 ans depuis que cela s’est produit pour la première fois. Je suis quelqu’un qui aime étiquettes de nom parce que tout le monde connaît mon nom, mais souvent je ne connais personne d’autre. Et donc, chaque fois que je commence un projet, je demande à tout le monde de porter une étiquette de nom. Et c’était maintenant la fin du film. C’est moi tourner ma dernière scène avant de rentrer chez moi en avion pour retrouver ma famille. Et quand j’ai s’approchait du plateau, toute l’équipe se tenait en silence, les mains derrière le dos. Et tout le monde portait un badge. Et l’étiquette du nom disait : « Nous sommes Laurie Strode. » Ce qu’ils disaient était : « Nous sommes avec toi, Jamie, en ce moment. Et nous savons que nous ne pouvons rien faire pour t’aider pendant que tu travailles seul dans une camionnette. Nous croyons en toi, parce que nous sommes tu. » Je dois vous dire que c’est peut-être le point culminant de ma carrière. »

Jamie Lee Curtis devrait apparaître dans la suite de ce film, Halloween Kills, qui sortira ce mois-ci. Elle ne s’arrête pas là non plus, car elle a également révélé qu’elle était enfin en mesure de présenter un projet d’animal de compagnie d’une décennie sur des écrans qu’elle a cités comme son projet de rêve. « Je viens de recevoir un projet sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans, qui est l’histoire de la naissance du high five, qui est né d’un jeune joueur de baseball noir, gay et fermé, nommé Glenn Burke, qui joué pour les Dodgers de Los Angeles et inventé [that form of celebration] le 2 octobre 1977, au Dodger Stadium. J’essaie de raconter son histoire depuis longtemps. Je pense que nous allons maintenant pouvoir le faire avec Ryan Murphy Television sur Netflix. »

Pour quelqu’un qui est maintenant dans la soixantaine, Curtis continue certainement d’avoir la soif de vivre qui l’a vu tout au long de sa carrière jusqu’à présent, et recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations ne la ralentira en rien.

Sujets : Halloween