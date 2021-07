Jamie Lee Curtis révèle qu’un enfant de 25 ans est transgenre et exprime « l’émerveillement et la fierté »

La fière maman Jamie Lee Curtis parle de sa famille, parlant pour la première fois du fait que son plus jeune enfant est transgenre.

Cela fait partie de ce que l’acteur de 62 ans a décrit comme la « métamorphose constante » de la vie dans une nouvelle interview avec AARP The Magazine.

Elle a « vu avec émerveillement et fierté notre fils devenir notre fille Ruby », a-t-elle déclaré à propos de l’une des deux filles qu’elle partage avec son mari Christopher Guest.

En rapport

Et ce n’est pas tout ce qu’elle a révélé à propos de Ruby, 25 ans. Grâce à l’amour de la vie de Ruby, Curtis et Guest sont également sur le point d’acquérir une belle-famille.

« Elle et son fiancé se marieront l’année prochaine, lors d’un mariage que j’officierai », a ajouté la star aux multiples talents.

La rédactrice en chef de jeux informatiques Ruby et sa grande sœur, Annie, 34 ans, professeur de danse, qui a épousé son partenaire en 2019, ont toutes deux été adoptées par Curtis et Guest alors qu’elles étaient bébés.

Quant à maman et papa, ils sont l’un des couples les plus durables d’Hollywood, mariés depuis plus de 36 ans.

Curtis a rendu une visite vidéo à AUJOURD’HUI en mars dans le cadre de notre série « Cité par… avec Hoda », dans laquelle elle a partagé la douce histoire de la façon dont leur longue histoire d’amour a commencé.

« J’ai rencontré mon mari en voyant sa photo dans un magazine et en disant à voix haute à un de mes amis : ‘Je vais épouser ce mec' », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb. « Et (je) l’ai épousé quatre mois plus tard !

Elle a ajouté: « Donc, la vérité, c’est que la vie dépendait pour moi de quelques secondes que je n’avais pas vues venir. »

En rapport: