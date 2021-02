Jamie Lee Curtis rejoint Kevin Hart et Cate Blanchett dans l’adaptation du film Borderlands

Jamie Lee Curtis rejoint le casting dans le Borderlands adaptation cinématographique de Lionsgate, selon un rapport du Hollywood Reporter.

Curtis jouera le rôle de Tannis, un archéologue de la planète Pandora qui a une histoire compliquée avec la Siren Lilith, jouée par Blanchett. Hart assumera le rôle du soldat Roland.

Le film sera réalisé par Eli Roth (Auberge, Fièvre de cabine) et le casting comprend Cate Blanchett et Kevin Hart. Roth a été associé dans le passé au «Spalt Pack», un groupe de cinéastes connus pour leurs films d’horreur sanglants. Le script est écrit par Tchernobyl créateur Craig Mazin.

Le film est produit par Avi Arad et Ari Arad via leur bannière Arad Productions, et Erik Feig produit via Picturestart. Les producteurs exécutifs sont Randy Pitchford, producteur exécutif de la Borderlands franchise de jeux vidéo et fondateur de Gearbox Entertainment Company, et Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive.

Le film a été annoncé pour la première fois en 2015, mais les nouvelles sont restées bloquées jusqu’au début de l’année dernière, lorsque nous avons appris que Roth dirigerait. L’actualité du casting a commencé en mai 2020 avec Blanchett d’abord et Hart a été annoncé il y a deux semaines.

Les nouvelles commencent à augmenter, alors j’espère que cela signifie que nous aurons bientôt une date de sortie.