Jamie Lee Curtis publie une douce photo d’enfance pour honorer l’anniversaire de maman Janet Leigh

Jamie Lee Curtis s’est souvenue de sa mère, Janet Leigh, le jour de son anniversaire mercredi, en partageant une douce photo d’enfance sur Instagram qui mettait en vedette non pas un, mais deux visages familiers :

Ils sont familiers, bien sûr, car c’est Leigh tenant Curtis comme un petit enfant !

« Joyeux anniversaire Janet Leigh. Tu as eu une GRANDE vie et tu m’en as aussi donné une. Amour et mademoiselle », a écrit Curtis dans la légende.

Jamie Lee Curtis lors de la première de « Halloween » à Los Angeles en 2018. Mario Anzuoni / .

Nous ne voyons pas trop de photos mettant en vedette Curtis dans ce qui semble être sa petite enfance. Mais la vérité est que nous saurions que la fille sur la photo était Curtis même si elle n’avait pas posté la photo, car elle ressemble toujours à ça à 62 ans !

Janet Leigh était l’une des lumières les plus brillantes des films du milieu du 20e siècle, jouant dans tout, de « Little Women » (1949) à « Psycho » (1960). Elle a épousé son collègue acteur Tony Curtis en 1951; Kelly est arrivée en 1956, Jamie en 1958. Ils se sont séparés en 1962, l’année suivant la prise de la photo.

Voici la version non recadrée de la photo que Curtis a publiée le 6 juillet, montrant ses parents Janet Leigh et Tony Curtis tenant Kelly, 5 ans (à droite) et Jamie, 2 ans, en 1961. Ils se dirigeaient sur un navire vers l’Argentine où Curtis travaillerait sur un nouveau cinéma. Archives Hulton / Getty Images

Pendant ce temps, Jamie est devenue une actrice à part entière dans des films comme « Halloween » (1978), « A Fish Called Wanda » (1988) et « Knives Out » (2019). Leigh et Curtis ont partagé l’écran plusieurs fois au fil des ans, comme dans un épisode de « The Love Boat » et dans des films comme « The Fog ». Leigh a également rejoint sa fille en 1998 pour « Halloween H2O : 20 ans plus tard », dans lequel sa mère a fait une apparition, et en 2015, Curtis a reconstitué la célèbre scène de douche que sa mère a rendue célèbre dans « Psycho ».

Tony Curtis, Janet Leigh et Jamie Lee Curtis en 1991 lors de la 36e édition des Genii Awards. Collection Jim Smeal / Ron Galella via Getty Images

Leigh est décédé en 2004 à l’âge de 77 ans.

Curtis s’est également souvenue de sa mère l’année dernière à l’occasion de ce qui aurait été son 93e anniversaire avec une autre image Instagram :

« Joyeux anniversaire à ma mère, Janet Leigh », a-t-elle alors écrit. « Le monde n’oubliera jamais votre beauté, votre talent, votre grâce et votre courage. »

