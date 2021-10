Jamie Lee Curtis porte un costume de psychopathe à la première de Halloween Kills en hommage à sa mère

Jamie Lee Curtis est devenue méta pour son apparition à la première d’hier soir de Halloween tue, s’habiller comme Psycho’ s Marion Crane pour l’occasion. Vêtue d’une robe bleu pâle et portant un sac à main et un rideau de douche sanglant pour faire bonne mesure, Curtis a fait forte impression avec son choix de tenue, qui était presque trop parfait pour savoir par où commencer. L’idée derrière l’apparition du tapis rouge à thème était que, comme il s’agit d’une série de films intitulée Halloween, quel meilleur moment pour se déguiser en costumes d’Halloween ? Étaient également présents David Gordon Green, vêtu d’un costume similaire à celui porté par The Usher qui fait habituellement une apparition aux Universal Studios Halloween Horror Nights, Judy Greer a été inspirée par Woody Allen’s Annie Hall, Anthony Michael Hall a décidé que rien n’est plus effrayant qu’un homme en costume, et le producteur Jason Blum a tout mis en œuvre avec un costume de Laurie Strode avec une perruque blonde.

Cependant, revenons au choix de tenue de Jamie Lee Curtis et aux nombreuses couches qu’elle contient en termes de signification personnelle et professionnelle. Bien sûr, le point de départ le plus évident est que Marion Crane a été jouée dans le film d’Alfred Hitchcock en 1960. psychopathe par la mère de Curtis, Janet Leigh, et le costume est un signe clair que Curtis attire cette famille en hommage à la légende de l’écran. La tristement célèbre scène de douche de psychopathe, qui est toujours considérée comme l’une des scènes les plus troublantes de l’histoire de l’horreur, a été recréée par Curtis en 2015 Reines des cris, ce n’est donc pas la première fois qu’elle rappelle l’héritage de sa mère.

Au-delà de cela, il existe de nombreux autres liens avec Janet Leigh et le personnage de Marion Crane en ce qui concerne le Halloween la franchise. Hitchcock psychopathe, et la scène de la douche en particulier, est souvent considérée comme la naissance du film « slasher », même s’il n’y a pas de blessures ou de coupures vraiment connues dans le film, mais la partition musicale combinée et les éclairs rapides de couteau ont frappé un accord avec les cinéphiles. À bien des égards, l’original de John Carpenter Halloween a joué le « slasher » d’une manière similaire, avec une montée de tension prise sur une flopée de sang et de sang, et encore une fois, pour la plupart, il n’y a pas de sang du tout vu dans le film.

Un autre lien avec la franchise vient de Halloween : H20, le film qui a apporté Jamie Lee Curtis de retour à la franchise à l’occasion du 20e anniversaire de l’original et a également livré la dernière apparition de Janet Leigh sur grand écran, jouant le rôle de la secrétaire de Laurie Strode dans l’école où elle travaillait. La scène finale du film avec Leigh l’a même rappelée psychopathe rôle, en lui faisant conduire la même voiture que Marion Crane conduisait dans le chef-d’œuvre d’Hitchcock.

Halloween a connu de nombreuses séquelles et en est maintenant à son deuxième redémarrage, qui cette fois rejette à peu près tout sauf 1978 Halloween. Dans le film de 2018, nous avons été réintroduits dans Laurie Strode de Curtis, qui a vécu une longue vie en préparant le jour où Michael Myers reviendrait pour elle. Avec une fille et une petite-fille maintenant dans le mix, les trois générations de femmes Strode forment la formidable équipe qui tente de faire tomber Michael Myers pour de bon dans Halloween tue et la finale de l’année prochaine Halloween se termine.

Halloween tue sort en version générale vendredi et peut également être vu en streaming sur Peacock. Films précédents dans le Halloween La franchise peut être trouvée sur plusieurs autres plateformes de streaming avant Halloween.

Sujets: Halloween Kills, Halloween, Psycho