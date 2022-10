Jamie Lee Curtis ne dit jamais à un retour d’Halloween dans le futur

Ce mois-ci, les fans d’horreur seront accueillis avec la sortie de Halloween se terminele dernier épisode de la Halloween série de films. En 1978, la franchise a débuté avec le film original de John Carpenter qui présentait Jamie Lee Curtis en tant que dernière fille Laurie Strode. Tout au long de la série de films, Curtis est réapparu en tant que Laurie à différents moments, mais le marketing pour Halloween se termine implique fortement que sa course dans le rôle se termine enfin avec ce nouveau film.





« C’est le dernier combat de Laurie Strode », lit-on dans une description officielle du film d’Universal Pictures. « Après 45 ans, la franchise d’horreur la plus acclamée et la plus vénérée de l’histoire du cinéma atteint sa conclusion épique et terrifiante alors que Laurie Strode affronte pour la dernière fois l’incarnation du mal, Michael Myers, dans une confrontation finale sans précédent à l’écran. . Un seul d’entre eux survivra. »

Vous ne pouvez pas tuer le Boogeyman, et nous pouvons parier que Michael Myers reviendra dans Halloween films pour les années à venir, même si la franchise est redémarrée pour que cela se produise. La plus grande question est de savoir si Curtis a vraiment fini en tant que Laurie, car son personnage a déjà été tué dans la franchise, mais cela ne l’a pas empêchée de revenir dans cette nouvelle trilogie de Blumhouse et du réalisateur David Gordon Green. Dans une nouvelle interview avec SFX (via Games Radar), Curtis a expliqué comment elle n’aurait jamais imaginé qu’elle reviendrait pour cette nouvelle trilogie de films, donc elle n’abandonne pas complètement l’idée de revenir un jour pour un autre.

« La dernière chose que je pensais faire il y a cinq ans serait un film d’Halloween », a déclaré Curtis en riant. « Et me voilà, j’en ai terminé trois avec un groupe de personnes créatives fantastiques. Cela a non seulement été satisfaisant pour moi personnellement et sur le plan créatif, mais cela m’a lancé de manière créative dans un tout autre monde. J’ai une vie créative maintenant , en raison de l Halloween film et le succès. J’ai maintenant un partenariat avec Jason Blum à Blumhouse, j’ai une société de production, j’ai écrit un film d’horreur que je vais réaliser, je produis des séries télévisées, j’achète des livres. »

Elle a ajouté: « Tout cela était la dernière chose que je pensais faire il y a cinq ans. Alors dire jamais est stupide. »





Jamie Lee Curtis joue Laurie Strode depuis plus de quatre décennies

Curtis a peut-être gardé cette porte ouverte, mais elle est quand même entrée Halloween se termine avec l’état d’esprit que ce sera son dernier film en tant que Laurie Strode. Dans une précédente interview avec Salon, l’actrice a expliqué ce que cela faisait de filmer son dernier plan dans le rôle de Laurie, croyant qu’elle venait de terminer ce qui était devenu un voyage de 45 ans.

« C’était profondément émouvant et cathartique », a déclaré Curtis, comprenant plus que jamais le terme « dernière fille ». « Je veux dire, quand vous l’appelez une dernière fille – je n’ai jamais vraiment compris à quel point ce nom était important jusqu’à ce que je fasse ce dernier film. Et maintenant je le comprends vraiment. Et je pense que vous serez très heureux. »

Halloween se termine sera présenté en salles le 14 octobre 2022. Le même jour, le film sera également disponible en streaming sur Peacock, reflétant la sortie jour et date de l’année dernière de Halloween tue. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de Halloween se termine ci-dessous pour avoir un aperçu de ce qui sera probablement la dernière performance de JLC en tant que Laurie Strode.