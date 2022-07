Jamie Lee Curtis jouerait « bien sûr » dans un film Marvel

Tout en discutant de la troisième et dernière saison de son podcast Audible Letters from Camp with PEOPLE, Jamie Lee Curtis a déclaré qu’elle serait prête à rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cela vient après comment, en mai dernier, Curtis a commencé à se moquer de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

« Je n’ai rien contre Marvel en tant qu’entité. J’ai vu beaucoup de films Marvel. »

Dans une série de messages Instagram, Curtis a attiré de nombreuses similitudes entre Doctor Strange dans le multivers de la folie et son dernier film, Tout partout tout à la fois. Les deux films étaient des contes couvrant plusieurs univers qui traitaient de thèmes existentiels plutôt que d’être insatisfaits de la tournure de votre vie. Cependant, alors que l’un était ce grand film de studio tentpole, l’autre était un film indépendant beaucoup plus petit.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ce dont je parlais, c’est que Tout partout tout à la fois était un petit film qui pouvait… et [we] ont pu raconter une histoire multivers qui a vraiment touché les gens. Ce dont j’essayais de parler, c’est qu’il n’est pas nécessaire que ce soit un film Marvel pour être un spectacle et vous émouvoir vraiment. »

Soulever la poussière

A24

En parcourant les réseaux sociaux de l’actrice, Curtis a précisé qu’entre les deux films, l’un était nettement supérieur. Tout partout tout à la fois, contrairement à « d’autres films en herbe multivers », avait des effets spéciaux à l’ancienne avec de vraies personnes / de vrais endroits, tuerait dans un concours de querelle familiale et coûterait moins cher à faire que l’ensemble de l’engin survit au budget de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

« Peut-être que j’avais envie de susciter une petite compétition amicale. Et vous ne pouvez pas avoir une entreprise appelée Marvel sans que quelqu’un se moque d’elle et l’appelle sans Marvel. Je veux dire, je pense que nous avons émerveillé Marvel. »

Selon ses propres mots, Curtis est « une artiste collaboratrice » qui travaille avec de nombreuses personnes sur de nombreuses choses différentes. Donc, si un rôle était suffisamment intéressant et qu’elle pouvait y apporter ce qu’elle fait, elle travaillerait avec Marvel. Bien sûr, Curtis ne s’attend pas à ce que le studio vienne l’appeler après qu’elle « ait soulevé de la poussière ». Elle aurait également du mal à imaginer que Marvel va avoir un rôle nécessitant une femme de 64 ans.





« J’ai peur que si je fais un film Marvel, ils vont coller des points partout sur moi et me faire jouer par moi-même dans un entrepôt quelque part. Tout partout tout à la fois était peut-être l’expérience la plus inattendue et la plus délicieuse de ma carrière, simplement parce que les attentes étaient si basses et que j’étais si libre dans le travail et que je me suis éclaté à le faire. Et il n’y avait pas d’écran vert ! »

Bruce Campbell, qui, comme Curtis, a un CV assez complet de films d’horreur, a également exprimé sa réticence à être dans un film de super-héros pour des raisons similaires, citant le fait de devoir porter des costumes de super-héros inconfortables plusieurs heures par jour et de travailler avec des choses qui ne sont pas vraiment là . Bien sûr, Campbell a très bien réussi à faire des camées dans des films de super-héros, alors c’est peut-être ainsi que Marvel pourra également intégrer Curtis.