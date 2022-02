Jamie Lee Curtis jouera pour la dernière fois dans la saga  »Halloween »

L’un des visages les plus importants de la saga des films d’horreur »Halloween » c’est sans aucun doute Jamie Lee Curtis, puisqu’il a incarné le personnage principal Laurie Strode à travers les différentes bandes de cette franchise. Maintenant avec »Halloween se termine » Il semble que l’actrice va littéralement mettre fin à son rôle, car dans un communiqué via son instagram, elle a annoncé qu’elle avait terminé le tournage de sa participation au film, et que ce sera officiellement sa dernière aventure dans l’univers du meurtrier. Michel Myers.

Avec plusieurs photos de ses co-stars, Curtis a écrit un article réconfortant sur son passage sur le tournage de la trilogie cinématographique réalisée par David GordonVert et produit par blumhouse. L’actrice légendaire a écrit sur les « grands amis » qu’elle a gagnés ainsi que sur les « artistes merveilleux » avec lesquels elle a travaillé sur les derniers épisodes de la série basée sur Michael Myers. Elle a également remercié ses fans qui se sont présentés pour elle et son personnage, Laurie Strode, après toutes ces années.

Curtis a partagé son enthousiasme pour les fans de regarder « Halloween Ends » car il sera plein de différents rebondissements qui mettront fin à la trilogie « Halloween » qui a commencé en 2018. Dans la publication, plusieurs moments de l’actrice peuvent être vus dans le tournage de les différents films, où vous pouvez voir vos collègues Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards

Les nouveaux films »Halloween » continuent l’histoire des films réalisés par Jean Charpentier en 1978, où le tueur au couteau Michael Myers, joué par Nick Castel, a été présenté pour la première fois alors qu’il poursuit Laurie Strode, une nounou qui doit échapper au tueur par tous les moyens nécessaires, jouée depuis par Jamie Lee Curtis.

Se déroulant quarante ans dans le futur après les événements des films originaux, « Halloween » de 2018 suit l’évasion de Michael Myers du bus de la maison de retraite pendant son transport. Sur le chemin du retour, il rencontre à nouveau Laurie, menaçant à nouveau de se suicider, et maintenant sa fille Karen et sa petite-fille Allyson.

Alors qu’il reste à savoir si ce sera une fin pour Curtis uniquement dans cette trilogie, ou si on ne reverra jamais le personnage de Laurie Strode dans l’univers « Halloween », la nouvelle de son départ va déclencher une série d’émotions chez les fans de la saga, que nous pourrons voir une performance impressionnante de l’actrice prochaine 14 octobrequand » Halloween Ends » sort en salles.