Jamie Lee Curtis évoque sa fin imminente dans la saga « Halloween »

Avec le grand succès que « Halloween » a présenté en 2018 à la critique et au box-office international, les dirigeants de Blumhouse et Universal Pictures ont rapidement confirmé la production de « Halloween Kills » et « Halloween Ends », forgeant ainsi une trilogie qui donnera à la franchise une fin définitive (ou du moins jusqu’à ce que le prochain redémarrage atteigne le grand écran).

Face à ce scénario prometteur, l’actrice chevronnée Jamie Lee Curtis, qui incarne Laurie Strode depuis le premier volet de la saga en 1978, a déclaré que « Halloween Ends », un film qui dans d’autres circonstances aurait été diffusé cette année, sortira la dernière fois qu’il assumera son rôle emblématique dans la franchise d’horreur slasher.

« Je pourrais dire, sur la base de ce que je sais du prochain film, que je pense que ce sera la dernière fois que je le jouerai », a déclaré Curtis lors d’une récente conversation avec le magazine Total Film. «Je ne le dis pas dans le style ‘Oh, c’est parce que je meurs’. Cela n’a rien à voir avec ça. Je parle avec émotion de ce que j’ai construit. Je pense que ce sera une façon spectaculaire de terminer cette histoire.

Après ses débuts dans l’épisode de 1978, Jamie Lee Curtis a repris le personnage de Strode dans « Halloween II » (1981), « Halloween H20: 20 Years Later » (1998) et « Halloween Resurrection » en 2002, donc si quelque chose nous a appris l’histoire des franchises cinématographiques à Hollywood, il n’est jamais tout à fait favorable d’exclure un futur retour d’un personnage emblématique.

Le réalisateur David Gordon Green, qui a pris en charge cette trilogie d' »Halloween » sous la supervision du studio Blumhouse, a anticipé quelques détails de ce que le public pouvait s’attendre à voir dans « Halloween Ends », un film qui a une date de sortie. prévu fin 2022, assurant qu’il pourrait s’agir d’un film très différent de ce à quoi on pouvait s’attendre.

« Je m’engage à faire quelque chose de différent. Si je me répétais, je laisserais les rênes à quelqu’un d’autre. Lorsque vous avez cette opportunité avec une franchise établie, c’est vraiment amusant de réfléchir à la façon dont vous pouvez présenter différents tons et perspectives et les faire évoluer. » « Halloween Kills », le deuxième volet de la saga, sortira le 15 octobre 2021.